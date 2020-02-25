İş Bankası’ndan yapay zeka atağı - Ekonomist

İş Bankası’ndan yapay zeka atağı
İş Bankası ve Koç Üniversitesi ‘Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi’ kuruyor.
Koç Üniversitesi yerleşkesinde ve İş Kuleleri’nde faaliyet göstermesi öngörülen merkez, Türkiye’deki bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı, yapay zeka alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Bankanın ilk etapta 25 milyon TL’lik yatırım yaptığı merkez için beş yılda yatırım miktarının 32 milyon TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, merkezde yürütülecek olan ve bilimsel manada bir sıçrama yaşatacak araştırmaların başka alanlardaki çalışmaları da tetikleyerek yeni kapılar açacağını söyledi.
Bali, merkezi, Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gördüklerini kaydetti. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir yapay zeka merkezinin hayata geçirildiğine dikkat çekti.
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