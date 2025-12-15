ARA
  • Mevduat faizlerinde son tablo: 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Yatırımlarını TL mevduatta değerlendirmek isteyenler, bankaların uyguladığı faiz oranlarını yakından izliyor. Peki, bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl?


Mevduat faizlerinde son tablo: 2 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası 11 Aralık tarihinde yılın son faiz kararını açıklamış ve politika faizinin150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmişti. Bu gelişmenin ardından gözler bir kez daha bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...

1 AKBANK

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 59 bin 309 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 59 bin 309 TL

2 CEPTETEB

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 37,50

Net Kazanç: 54 bin 246 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 54 bin 246 TL

3 TÜRKİYE İŞ BANKASI

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 50 bin 360 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 50 bin 360 TL

4 ING

ING

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 56 bin 708 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 56 bin 708 TL

5 GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 24

Net Kazanç: 33 bin 632 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 33 bin 632 TL

6 ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 50 bin 630 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 50 bin 630 TL

7 QNB

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 57 bin 537 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 57 bin 537 TL

8 HALKBANK

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 52 bin 76 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 52 bin 76 TL

9 ENPARA

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 40,50

Net Kazanç: 58 bin 586 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 58 bin 586 TL

10 YAPI KREDİ

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 33

Net Kazanç: 47 bin 736 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 47 bin 736 TL

11 VAKIFBANK

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 57 bin 863 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 57 bin 863 TL

12 DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 59 bin 309 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 59 bin 309 TL

13 FİBABANKA

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 59 bin 172 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 59 bin 172 TL

14 ANADOLUBANK

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 60 bin 863 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 60 bin 863 TL

15 HSBC

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 61 bin 225 TL

Vade Sonu Tutar: 2 milyon 61 bin 225 TL
