Merkez Bankası 11 Aralık tarihinde yılın son faiz kararını açıklamış ve politika faizinin150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmişti. Bu gelişmenin ardından gözler bir kez daha bankaların mevduat faiz oranlarına çevrildi. Peki, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü itibarıyla bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...