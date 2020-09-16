Kredi dereceledirme kuruluşu Moody’s, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 12 Türk bankasının döviz cinsinden uzun vadeli mevduat kredi notunu, altı bankanın uzun vadeli karşı taraf risk notunu ve uzun vadeli karşı taraf risk değerlendirmesini, bir bankanın uzun vadeli üst düzey teminatsız kredi notunu bir basamak ve üç bankanın uzun dönemli döviz cinsinden karşı taraf risk notunu iki basamak indirdi.

Moody’s’in Salı günü yayınlanan notunda 13 bankanın notunun düşürülmesinin kurumun geçen hafta Cuma günü yaptığı ülke notu indiriminden kaynaklandığı belirtildi.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu, ülkenin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek B1’den B2’ye indirdi. Not görünümünü mali ölçümlerin beklenenden daha hızlı kötüleşebileceğini kaydederek “negatif”te bıraktı.

Notta, Türk bankalarının tamamının kredi notunun, negatif görünüme sahip ülke notuna uyumlu olarak negatif kaldığı belirtildi. Moody’s, negatif görünümün ödemeler dengesi krizine bağlı, sermaye kontrollerine ve döviz çıkışı kısıtlamalarına neden olabilecek aşağı yönlü riskleri yansıttığını ifade etti.

BloombergHT’de yer alan habere göre döviz cinsinden uzun vadeli mevduat kredi notu düşürülen 12 banka şöyle; Akbank, Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank AŞ (Türkiye), QNB Finansbank,T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Garanti BBVA, Halk Bank, İşbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi.