Odak noktamız dijital dönüşüm
Dünya çapında 40 yıllık deneyimi, 35 ülkede uluslararası varlığı ve 100 milyondan fazla müşterisi olan BNP Paribas Cardif, Türkiye’de geride bıraktığı 10’uncu yılını törenle kutladı.
Türkiye’de altı farklı sektörde 12 farklı iş ortağıyla 7 milyon müşteriye hizmet veren BNP Paribas Cardif, özellikle iş ortaklarından aldığı güçle değer yarattığını vurguluyor. BNP Paribas Cardif Türkiye Genel Müdürü Cemal Kişmir, “10 yıllık yolculuğumuzda Türkiye’nin en büyük sigorta platformu olmayı seçtik.
Kapsamlı çözümler sunan bir sigorta platformu olmayı hedefliyoruz” diyor. Cemal Kişmir ile geleceğe yönelik beklentilerini konuştuk.
Kişmir ile görüşmemiz ana başlıklar halinde şöyle:
İş ortaklarımızın müşterilerine pek çok farklı ürünü sunduğumuz, iş ortaklarımızın ekosistemine çok iyi entegre olduğumuz ve böylelikle ortaklık ilişkilerimizi derinleştirdiğimiz başarılı bir dönem geçiriyoruz. Müşterilerimize daha fazla değer katabilmek için veri analitiği, dijitalleşme ve süreç otomasyonu konularında yatırımlarımızı hızlandırdık. Böylelikle müşterisi için fark yaratan sigorta şirketi niteliğimizle pazardaki yerimizi güçlendiriyoruz.
Önümüzdeki dönemde stratejimizin önemli bir odak noktası dijital dönüşüm olacak. Dönüşüm, iki alanda işimizdeki etkisini hissettirecek: Müşteri deneyimi ve veri kullanımı.
Tüm müşteri etkileşim noktalarımızdan toplayacağımız verilerle onların bize söylediklerine daha fazla kulak vereceğiz. Veri kullanımı sayesinde müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi karşılayan daha doğru ürünler geliştirmeyi ve iş ortaklarımızın da işlerine değer katmayı hedefliyoruz.
Dijitalleşme ve verinin akılcı kullanımıyla verimliliğimizi sürekli artırmayı amaçlıyoruz. Poliçe sahiplerine sunduğumuz değerin ölçümü olan ‘müşteri değeri’ ölçütü en önemli gündem maddelerimizden biri olmaya devam edecek.
Türkiye finansal sistemi içindeki sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin 2018’deki payı yüzde 4,17 ve bu bize sektörün potansiyelini gösteriyor. Buradaki çabamız bu potansiyelin değişen tüketici davranışlarıyla bir an önce buluşmasını sağlamak.
Sunduğumuz çözüm ve ürünlerle bu potansiyelin gerçekleşmesine ve sigorta penetrasyonunun büyümesine aktif katkı sağlayacağız. Bunu gerçekleştirmek için önceliğimiz çalıştığımız sektör ve dokunduğumuz müşteri sayısını artırmak ve genişletmek.
Dijital dönüşüm çalışmalarımız da bu açıdan oldukça önemli. Müşteri deneyiminde sektör lideri olma hedefimizi gerçekleştirmeye yönelik adımlar atıyoruz.
10 yıl sonra BNP Paribas Cardif’i hem Türkiye’ye hem de BNP Paribas Grubu’na yaptığı yenilikçi katkılarla ekosistemi büyüten ve zenginleştiren, lider bir şirket olarak görmeye devam edeceğiz.
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