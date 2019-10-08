Öncü ve güçlü konumumuzu koruyoruz
Haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda ekonomiye sağladığımız toplam kaynak 405,2 milyar TL’ye ulaştı. Aktif büyüklüğümüzü 524,5 milyar TL’ye yükselterek ‘Türkiye’nin en büyük özel bankası’ unvanımızı koruduk.
Toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer almaya devam ettik. Toplam mevduat hacmimizi yıl sonuna göre yüzde 6,5 artırarak 265,1 milyar TL’ye çıkarttık.
Kaynaklarımızı çeşitlendirmek amacıyla mevduat dışı fonlama olanaklarından faydalanmaya devam ettik.
İlk yarıda yurtiçi piyasalarda 5,3 milyar TL’lik menkul kıymet ihraç ettik. Haziran ayı içinde de katkı sermayeye dâhil edilmek üzere 10 yıl vadeli ve 800 milyon TL tutarlı bir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdik.
İlk altı ayda konsolide bazda 2,9 milyar TL net kâr elde ettik. Öz kaynak büyüklüğümüz 58,7 milyar TL’ye ulaştı. 95’inci yaşımızı kutlamaya hazırlanırken öncü ve güçlü konumumuzu muhafaza ediyoruz. Faaliyetlerimizde ülke ekonomisine destek olma amacını gözeterek sağlıklı büyüme politikamızı sürdüreceğiz.
Adnan Bali/İş Bankası Genel Müdürü
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?