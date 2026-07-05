Siber tehditlere karşı yeni platform

Visa, finansal kuruluşların dolandırıcılık ve finansal kayıpla sonuçlanabilecek siber tehditleri daha erken tespit etmesine ve bu tehditlere karşı harekete geçmesine yardımcı olmak üzere geliştirilen yeni çözümü Visa Tehdit İstihbaratı Platformunu (VTIP) (Visa Threat Intelligence Platform) duyurdu. Platform, Visa'nın kendi küresel ağını korumak için kullandığı gelişmiş siber güvenlik yetkinliklerinden yararlanıyor.

Dolandırıcılık, yaygın olarak daha önce yaşanan siber olayların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu süreç çoğu zaman, henüz herhangi bir ödeme işlemi gerçekleşmeden önce verilerin ele geçirilmesi, kimlik bilgilerinin çalınması veya sistemlerin istismar edilmesiyle başlıyor. Ödeme bilgilerinin açığa çıkmasına yol açan siber saldırılar; iş yerlerinden kart çıkaran kuruluşlara, ödeme kabul eden kuruluşlardan ödeme işlemcilerine ve hizmet sağlayıcılara kadar ödeme ekosisteminin herhangi bir noktasında gerçekleşebiliyor. Bazı durumlarda ele geçirilen ödeme bilgileri yasa dışı platformlarda el değiştiriyor ve daha sonra kötüye kullanılarak finansal kayıplara ve operasyonel aksamalara neden olabiliyor.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümü, geç fark edilen siber olayların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Visa Tehdit İstihbaratı Platformumuz ile finansal kuruluşların, riskleri dolandırıcılığa veya finansal kayba dönüşmeden önce daha erken tespit etmelerine ve bu risklere daha isabetli şekilde müdahale etmelerine yardımcı oluyoruz. Siber güvenlik ve ödeme istihbaratını bir araya getirerek müşterilerimizin, kendi müşterilerini daha etkin korumasını, dolandırıcılığın yarattığı olumsuz etkileri azaltmasını ve dijital ödemelere duyulan güveni güçlendirmesini sağlıyoruz."

