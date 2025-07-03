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Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketimden eğitime, ulaştırmadan birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı, bu eğilim sürecek." ifadesini kulandı.

03 Temmuz 2025 | 12:35
Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Haziranda aylık enflasyonun, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyonun yüzde 35'e gerilediğini aktardı.

Şimşek, ataletin yüksek olduğu hizmetler sektöründe de yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50'ye indiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti. Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."

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