2025 Temmuz tavan kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç? TEFE TÜFE kira artışı hesaplama örneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. TÜİK bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Temmuz ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor.. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Temmuz ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve Haziran ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %43,23 olmasının ardından tavan zam yüzde %43,23 olarak belirlendi.

Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Temmuz 2025 kira artışı hesaplama örneği

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuz ayında ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %43,23

Kira Artış Tutarı: 4 bin 323 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 323 TL

Haziran ayı kira artış oranı ne kadardı?

Mayıs ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde yüzde 45,80 olmasının ardından avan zam yüzde %45,80 olarak belirlenmişti.