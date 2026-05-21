Tera Bank ilk şubesini Bağdat Caddesi’nde açtı

Tera Bank, kişiye ve kurumlara özel finansal çözümler sunma vizyonunu yeni temas noktalarıyla daha ileri taşımayı hedefliyor. Yatırım bankacılığından gelen güçlü birikimini özel bankacılık alanına taşıyan banka, her müşterisinin varlık yapısını, risk yaklaşımını ve beklentilerini dikkatle analiz ederek onlara uygun butik çözümler sunmaya odaklanıyor. Tera Bank Bağdat Caddesi’nde açtığı İstanbul Anadolu Şubesi ile müşterilerine birebir ve kişiye özel bir deneyim sunarak,daha güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurulmasının da önünü açıyor.



ŞUBE SAYISI ARTACAK

Bağdat Caddesi’nde hizmete açılan ilk şubeye ilişkin değerlendirmede bulunan Tera Bank Genel Müdürü Özgür Altan, “İlk banka şubemiz, yatırım bankacılığındaki uzmanlığımızı müşterilerimizle daha doğrudan bir temasla buluşturma yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Güçlü şekilde sürdürdüğümüz hizmet modelimizi, yüksek katma değerli ve kişiselleştirilmiş hizmet deneyimiyle tamamlıyoruz. Bağdat Caddesi’ndeki bu ilk adımı, bankacılık alanındaki büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde fiziksel temas noktalarımızı stratejik bir yaklaşımla genişletmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



