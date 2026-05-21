Sanofi ve TÜSEB güçlerini birleştiriyor

Bugüne kadar araştırmacılardan etik kurul üyelerine kadar geniş bir paydaş kitlesinin iyi klinik uygulamalar alanındaki gelişimine katkı sunan AkademiKA - İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı’nın, TÜSEB’in de katkılarıyla bilgi paylaşımı, uluslararası standartlara uyum, Türkiye’nin bu alandaki yetkin insan kaynağının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AkademiKA Klinik Araştırmalar Alanında Güçlü Bir Referans Noktası Oluşturuyor

23 yıldır Sanofi liderliğinde yürütülen AkademiKA - İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı, klinik araştırmalar alanında Türkiye’nin en uzun soluklu eğitim platformları arasında yer alıyor. Program bugüne kadar Türkiye’de 78 farklı eğitim oturumuyla yaklaşık 4 bin kişiye ulaşırken, Orta Doğu ve Orta Asya [UM1.1]bölgelerinden 600’den fazla katılımcıyı da kapsayan bölgesel bir yapıya dönüştü. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olarak yürütülen program kapsamında, iyi klinik uygulamalar standartları, etik süreçler, araştırma tasarımı, gönüllü güvenliliği, bilimsel yayıncılık ve klinik araştırmalarda yapay zekâ kullanımı gibi birçok başlık ele alınıyor.

“Bilimsel Gücü Sürdürülebilir Yetkinlikle Desteklemek Zorundayız”

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, iş birliğine ilişkin şunları söyledi: “Bilim dünyasında yaşanan dönüşüm, yeni tedavilerin geliştirilme süreçlerini yönetecek bilgi birikiminin, etik yaklaşımın ve insan kaynağının da sürekli güçlendirilmesini gerekli kılıyor. Klinik araştırmalar bugün sağlık sistemlerinin geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biri haline geldi. Sanofi Türkiye olarak; klinik araştırmalar, bilimsel iş birlikleri ve inovasyon yatırımlarıyla Türkiye’yi bölgesel ölçekte daha güçlü bir araştırma ve bilim merkezine dönüştürmeyi önemsiyoruz. AkademiKA’yı da bu vizyonun önemli yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Uzun yıllardır program aracılığıyla klinik araştırmalar alanında kalite kültürünün gelişmesine katkı sunuyoruz. TÜSEB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği; bilgi paylaşımını güçlendiren, uluslararası standartlarla uyumu destekleyen ve farklı paydaşları ortak hedeflerde buluşturan yapısıyla Türkiye’nin araştırma kapasitesinin gelişimine katkı sağlayacak.”

Sanofi Türkiye ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Ünitesi Direktörü Umut Müren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"20 Mayıs Dünya Klinik Araştırmalar Günü'nde başlayacağımız bu iş birliği, bu alandaki kararlılığımızın en güzel göstergelerinden biri. Klinik araştırmalar, yenilikçi tedavilerin hastalara ulaşmasında Ar&Ge değer zincirinde önemli bir basamaktır ve her başarılı çalışma, bilim dünyasına kalıcı bir katkı sunar. Sanofi olarak, AkademiKA gibi uzun soluklu programlarla Türkiye'nin klinik araştırma ekosistemine katkı sağlamayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu anlamlı günde TÜSEB ile bu iş birliğine başlamaktan mutluluk duyuyoruz."

AkademiKA ile Klinik Araştırmalarda Kalite ve Güvenin Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Klinik araştırmalar; yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi, bilimsel ilerlemenin hızlanması ve hastaların yeni tedavilere erişimi açısından kritik rol oynuyor. Bu süreçlerin etik ilkeler ve uluslararası standartlarla yürütülmesi ise hem hasta güvenliliği hem de araştırma kalitesi açısından büyük önem taşıyor. TÜSEB ile başlatılan yeni iş birliğiyle AkademiKA’nın daha geniş paydaş katılımıyla büyütülmesi ve aynı zamanda Türkiye’nin klinik araştırmalar alanındaki rekabet gücüne ve araştırma altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.