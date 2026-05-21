Mahalle bakkalından markete uzanan yolculuk

Çandır’da yaşayan Sebahattin Yüceer, yaklaşık 40 yıl önce açtığı bakkal dükkanıyla esnaflığa adım attı. Uzun yıllar mahalle esnafı olarak hizmet veren Sebahattin Bey, 2019 yılında işleri oğlu Mustafa Yüceer’e devretti. Perakende sektöründeki dönüşüm ve artan rekabet koşullarıyla birlikte baba-oğul, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapı için Yıldız Holding perakende grubu çatısı altında faaliyet gösteren Seç Market sistemine dahil olmaya karar verdi. 2023 yılında mağaza Seç Market’e dönüştü.

“Kurumsallaşma adına Seç Market’i tercih ettik”

Baba Sebahattin Yüceer dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı: “1986 yılında bu dükkanda bakkaliyeye başladım. 2019 yılında oğlum Mustafa’ya devrettim. Aradan birkaç yıl geçince kurumsallaşma adına Seç Market’i tercih ettik.”

“Yaptığımız işin yüzde 80’ini Seç’ten öğrendik”

Küçük yaşlardan itibaren babasının yanında çalışarak esnaflığı öğrenen Mustafa Yüceer ise Seç Market’e geçişin yalnızca bir tabela değişimi olmadığını ifade etti. Mustafa Yüceer, dönüşüm sonrasında ürün çeşitliliğinden operasyonel süreçlere kadar birçok alanda gelişim yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık 5 yaşından beri bu sektörün içindeyim. 2019 yılında işleri babamdan devraldım, 2023 yılında Seç Market iş ortaklığıyla mağazamızı açtık. Biz Yıldız Holding’i zaten biliyorduk ve güveniyorduk. Bu nedenle mağazamızı gönül rahatlığıyla kurduk. Seç’e geçtikten sonra ürün çeşitliliğimiz ve müşteri güveni arttı. Uzun yıllardır bu işi yapıyorduk ama aslında bildiğimiz, işin sadece yüzde 20’siymiş. Yüzde 80’ini Seç’ten öğrendik.”

"78 farklı toptancı yerine tek sistemle çalışıyoruz”

Daha önce çok sayıda toptancıyla çalıştıklarını ifade eden Mustafa Yüceer, Seç Market’in dijital altyapısı ve tedarik sistemi sayesinde operasyonel yüklerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti.

“Eskiden 78 tane toptancımız vardı. Günümüz, müşteriden çok toptancılarla geçiyordu. Şimdi ise tek bir sistem üzerinden binlerce ürüne ulaşabiliyoruz. Seç Portal sayesinde ürünleri, stokları ve satışları cep telefonumuzdan takip edebiliyoruz. Bu sistem bize zaman ve verimlilik kazandırdı.”

“Hem biz kazanıyoruz hem müşterilerimiz kazanıyor”

Seç Market’in kurumsal yapısının hem kendilerini perakende sektöründeki yoğun rekabette güçlendirdiğini hem de müşteri güvenini ve mağazaya ilgisini artırdığını belirten Mustafa Yüceer sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüz şartlarında perakende sektöründe ayakta kalmak çok zor. Özellikle işi kurumsal bir yapı içinde yürütmezseniz ayakta kalmanız neredeyse imkansız. Seç Market burada devreye girerek bize büyük ulusal zincir marketlerle rekabet şansı veriyor. Müşterimiz uygun fiyatlarımızla, ürünlerin tazeliğiyle, çeşitliliğiyle kazanıyor. Biz de müşterilerimizi mutlu gördükçe mutlu oluyoruz.”

“Esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına katkı sunuyoruz”

Seç Market Genel Müdürü Furkan Akiner, Yüceer ailesinin hikayesinin Seç Market iş modelinin Anadolu’daki güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Baba-oğul esnaflık yapan Sebahattin Bey ve Mustafa Bey’in hikayesi, mahalle esnafının değişen perakende dünyasında nasıl güçlenebileceğini gösteren çok kıymetli bir örnek. 40 yılı aşan esnaflık yolculuğu bugün ikinci kuşakla birlikte güçlenerek devam ediyor. Seç Market olarak ‘esnaf sıcaklığında modern perakende’ anlayışıyla yerel esnafın kendi kimliğini ve mahalle kültürünü koruyarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Esnaf kendi işinin sahibi olmaya devam ederken güçlü tedarik altyapısı, dijital çözümler, operasyonel destek ve ürün çeşitliliği gibi modern perakendenin avantajlarından faydalanıyor. Biz yalnızca bir mağaza dönüşümüne değil, nesiller boyu süren esnaflık kültürünün geleceğe taşınmasına da katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dört bir yanında esnafımızla omuz omuza vererek, esnaflık kültürünü yaşatan ve nesilden nesile aktaran bu tür ilham verici hikayelerin sayısını artırmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren Seç Market, yerel esnafı modern perakende sistemiyle buluşturarak mahalle kültürünü yaşatmayı ve aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedefliyor.