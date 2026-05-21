Gastronomi sektörü Ayvalık’ta buluştu

Ayvalık Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Sözen Group içerik organizasyonuyla 15–17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Ayvalık GastroFest; “Mezenin Kalbi Ayvalık” temasıyla kentin zeytinyağı kültürünü, deniz ürünleri mirasını ve Ege’nin zengin ot çeşitliliğini ulusal ve uluslararası gastronomi dünyasıyla buluşturdu.

Festivalin açılışında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık’ın zengin mutfak mirasını korumayı ve dünyaya anlatmayı bir görev bildiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını gerçekleştirmiyoruz; binlerce yıllık bir kültürün, emeğin ve üretimin kutlamasını yapıyoruz. Gastronomi; tarladaki üreticiden zeytin toplayan emekçiye, kooperatiflerden kadın emeğine kadar uzanan büyük bir değer zinciridir. Bu anlayışla tescillediğimiz coğrafi işaretli yerel değerlerimizi koruyarak geleceğe daha güçlü yürüyoruz. Ayvalık GastroFest, kentimizin mutfağıyla, üretimiyle ve kültürüyle güçlü bir marka olması vizyonumuzun en önemli parçasıdır. Ayvalık’ın sofraları her zaman açıktır; gelin bu güzel atmosferde yalnızca lezzetleri değil, dostluğu ve ortak değerlerimizi de paylaşalım."

PANELLERDE SEKTÖRÜN NABZI TUTULDU

İçerik organizasyonu Sözen Group tarafından üstlenen festival; üretici stantları, coğrafi işaretli ürün sunumları, Slow Food deneyimleri, şef workshop’ları ve sektörel panellerle hem profesyonellere hem de ziyaretçilere hitap eden kapsamlı bir platform sunuyor.

Tarihi Sabunhane Salonu’ndaki sektörel paneller; kıyı kentlerinin belediye başkanlarından akademisyenlere ve sektör temsilcilerine kadar pek çok değerli ismi ağırladı. Panellerde gastronominin yerel kalkınmadaki rolünden sürdürülebilir üretime, coğrafi işaretli ürünlerden yeni nesil mutfak yaklaşımlarına kadar geniş bir çerçevede sektörün nabzını tutuldu.

YEREL ÜRETİCİLER İLGİ GÖRDÜ

Festivalde Hazer Amani, Cüneyt Asan, Aylin Yazıcıoğlu ve Elif Korkmazel gibi gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı interaktif workshoplar düzenlendi. Yerel üreticilerden ulusal markalara kadar geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapan festival yalnızca gastronomi profesyonellerini değil, Ayvalık halkını ve ziyaretçileri de sürecin aktif bir parçası haline getirdi. Festival alanında kurulan üretici stantları, workshoplar ve tadım alanları ise gün boyu yoğun ilgi gördü. Yerel üreticilerle doğrudan temas kurma imkânı bulan ziyaretçiler, Ayvalık mutfağının temelini oluşturan ürünleri yerinde deneyimledi.

