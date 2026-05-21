İlk çeyrekte siparişler yaklaşık 3 kat arttı

Alfemo Genel Müdürü Tolga Kaya, yılın ilk çeyrek sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Yavaşlayan küresel ekonomi, artan enerji maliyetleri ve sıkı finansal koşullara rağmen büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Mobilya sektöründe talep ertelemenin diğer sektörlere kıyasla daha yoğun yaşandığını gözlemliyoruz. Buna rağmen, üretim hacmimizi üç katına çıkararak önemli bir başarı elde ettik. Bu da doğru stratejilerle ilerlediğimizin en güçlü göstergesidir. “Bu başarı, verimliliğimizi artırarak çalışan sayımızı da %15 oranında artırarak istihdama yansıtmamızı sağladı. Bölgesel istihdama sunduğumuz katkı ise bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Geniş ürün yelpazemiz ve stratejik marka yaklaşımımızla, tüketicilerimizin yaşam alanlarına değer katmaya ve her koşulda onların yanında olmaya devam edeceğiz.”

Yeni Bayi ve Ürünler

Alfemo, Türkiye genelinde mağaza sayısını iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda bayi yapılanmasını genişletmeye devam ediyor. Marka, 100 yeni bayi adayı ile görüşmelerini sürdürürken, 2026 yılının ilk çeyreğinde 25 yeni satış noktasını bünyesine katarak büyümesini sahaya güçlü bir şekilde yansıttı. Markaya duyulan güven, girişimci adaylarından gelen taleplerle birlikte ivmesini koruyor.

Büyümenin önemli itici güçlerinden biri olan tecrübeli ekip organizasyonu ve yeni ürün stratejisi, yılın ilk çeyreğinde etkisini belirgin biçimde ortaya koydu. Toplam siparişlerin yaklaşık yarısı yeni koleksiyonlardan oluşurken, özellikle döşeme ve panel ürün gruplarında güçlü talep dikkat çekti.

Aynı dönemde hayata geçirilen marka konumlandırma, tutundurma ve pazarlama odaklı iletişim çalışmaları da performansın temel unsurları arasında yer aldı. Yenilenen tasarım dili, tüketici beklentilerine uygun ürün stratejisi ve ulaşılabilir fiyat politikasıyla Alfemo, yeni imajı ve genişleyen ürün gamı sayesinde daha geniş kitlelere ulaşarak pazardaki rekabet gücünü ve marka konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.



Gençlerin marka algısı, tercih dinamikleri ve satın alma davranışlarını analiz eden Gençlik Endeksi G-250 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada Alfemo; marka olarak güçlü varlığı ile sunduğu dengeli fiyat-performans yaklaşımı sayesinde mobilya kategorisinde gençlerin tercih ettiği markalar arasında yer aldı.

Bursa Teknik Üniversitesi akademik danışmanlığında yürütülen araştırma, 16-27 Mart 2026 tarihleri arasında CATI yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 72 ilde, 26 bölgede ve 4.800’ü aşkın katılımcıyla yapılan çalışmada; 18-35 yaş arası gençlerin en çok güvendiği, itibar ettiği ve tercih ettiği 250 marka, sektörel bazda kapsamlı şekilde değerlendirildi.

