Türkiye Finans’tan kira sertifikası
Türkiye Finans Katılım Bankası, 17-18 Eylül tarihlerinde talep toplaması yapılan 150 milyon TL değerindeki, 88 gün vadeli kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.
Yıl başından bu yana 6,9 milyar TL değerinde kira sertifikası ihraç eden Türkiye Finans, finansman araçlarını çeşitlendirmeye ve yatırımcıların faizsiz bankacılık taleplerini karşılamaya devam ediyor.
Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “Her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası halka arz işlemleri ile reel sektöre ve ekonomiye değer katmaya devam ediyoruz.
Yıl başından bu yana 6,9 milyar TL değerinde kira sertifikası ihraç ederek tasarruf sahiplerinin fonlarını değerlendirmelerine destek olduk.
Alternatif finans sistemlerinin konuşulduğu yeni ekonomide bir faizsiz bankacılık enstrümanı olarak sukukun yaygın bir yatırım aracı olması için elimizden gelen her katkıyı göstereceğiz” dedi.
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