9 Eylül 1944’te 1 milyon lira sermayeyle kurulan Yapı Kredii bu yıl 76’ncı yaşını kutluyor. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, varoluş nedenlerinin ülke insanına ve ekonomisine değer katmak ve hizmet etmek olduğunu söylüyor.Yapı Kredi’nin tarihinde çok fazla ‘ilk’lerin bulunduğunu kaydeden Erün, Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışıyla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerini belirtiyor. Erün, “Finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacakları kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz” diyor.

Yapı Kredi, 76’ncı yaşını kutluyor. Banka, Bahçekapı’da açılan ilk şubesi ve 1 milyon lira sermayeyle İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak kuruldu. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 9 Eylül 1944’ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel hafızasında yer eden Yapı Kredi’nin tarihinde çok fazla ‘ilk’lerin bulunduğu söylüyor. “Kurulduğumuz günden bu yana varoluş nedenimiz ülkemiz insanına ve ekonomisine daima değer katmak, hizmet etmek” diyen Erün; ilk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi pek çok ürün ve hizmette öncü rol oynadıklarını kaydediyor. Ayrıca son 10 yılda dijital ve mobil bankacılık alanında müşterilerinin hayatına hız ve kolaylık kattıklarına değiniyor.

Ülke ekonomisine destek

Yapı Kredi, yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladı. Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışımızla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdüklerini belirten Gökhan Erün, Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dâhil oldukları bilgisini aktarıyor. Erün, “Çek Ödeme Destek Paketi” ve “Opex Kredi Destek yer alarak bu dönemde de müşterilerini desteklediklerini ve bu kapsamda yılın ilk yarısında ekonomiye 7 milyar TL’lik kaynak sağladıklarının altını çiziyor.

Banka, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs’ta bir sendikasyon kredisine imza attı. 18 ülkeden 38 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon kredisiyle 870 milyon dolarlık fonlama sağladı. Yapı Kredi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığı 100 milyon dolar da dâhil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara çıkardı.

“Dijital bankacılıkta öncüyüz”

Türkiye’nin dijital bankası olarak Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde de müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarının altını çizen Gökhan Erün, şu bilgileri veriyor: “Salgınının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi’ne yönlendirdik, bireysel ve kurumsal 800’ün üzerinde bankacılık işlemini de dijital kanallarımızdan müşterilerimize sunduk. Bu doğrultuda mobil bankacılık aktif müşteri adedimizde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladık. Pandemi dönemine göre temassız işlem adedimiz ise yüzde 266 oranına yükseldi. Yine bu dönemde teması minimuma indiren “POS’taQR’la Ödeme” oranımız yüzde 245, “Araçta Ödeme” oranımız ise yüzde 193 oranında artış gösterdi.”

Sürdürülebilirlik odaklı hizmet anlayışı

Sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini ve toplumsal kalkınmayı öncelikli amaç olarak belirlediklerini paylaşan Gökhan Erün, “Kurulduğumuz ilk günden beri bankacılık faaliyetlerimizin tüm paydaşlarımız üzerindeki etkilerini gözeterek çalışıyoruz. Bu kapsamda, bu yıl ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik” diye konuşuyor. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine desteğimizi sürdürdüklerine dikkat çeken Erun, diğer yandan, Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığı raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında da yer aldıklarına değiniyor.

Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliğimiz her zaman toplumumuza ve ülke ekonomimize destek sağlamak oldu. Bugüne kadar her şart ve koşulda, elimizdeki tüm imkânlarla ekonomimize ve memleketimize çok önemli katkılar sunduk” diyor. Erün, bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacakları kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.