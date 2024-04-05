Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankası dahil olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğuna, Yapı ve Kredi Bankasından potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair haberler çıktığı belirtildi.

Holding şirketleri ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapılabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğine göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, iş bu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

KOÇ HOLDİNG'İN AÇIKLAMASI



Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır.