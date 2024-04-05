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  • 18.000 TL'ye kadar promosyon: Yapı Kredi 2024 emekli promosyon oranlarını duyurdu

18.000 TL'ye kadar promosyon: Yapı Kredi 2024 emekli promosyon oranlarını duyurdu

Yapı Kredi, emekli maaşlarının yatırılması için kendilerini tercih edenlere 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağladığını duyurdu.

05 Nisan 2024 | 13:15
Son Güncellenme: 05 Nisan 2024 | 14:46
18.000 TL'ye kadar promosyon: Yapı Kredi 2024 emekli promosyon oranlarını duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-30 Nisan tarihleri arasında SGK emekli aylığını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 15 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanırken, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 1.000 TL, ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile yapacakları 1.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, ilk kez Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmaları durumunda 1.000 TL ek nakit ödül kazanma fırsatıyla toplamda 18 bin TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Banka şubesini ziyaret etmeden, Yapı Kredi Mobil, bireysel internet şubesi veya bankanın müşteri iletişim merkezi aracılığıyla emekli maaşları Yapı Kredi'ye taşınıp promosyon taahhüdü verilebiliyor.

Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden maaşlarını Yapı Kredi'ye taşıyabiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Yapı Kredi olarak, 'hizmette sınır yoktur' anlayışıyla müşterilerine hizmet sunduklarını aktardı.

Ülgen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geliştirdiğimiz birçok ürün ve hizmet ile emekli müşterilerimizi de hayatın her alanında destekliyoruz. Bu kapsamda, emeklilerimizi kaliteli hizmet anlayışımız ile buluşturmak için nakit promosyon kampanyamızı güncelledik. 18 bin TL'ye varan nakit promosyon avantajı, ek ödül fırsatları ve kolayca maaşlarını taşıma imkanı sağlayarak emeklilerimizi hayatın her alanında destekliyoruz. Emekli müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik en doğru çözümleri sunarak bir adım önde olmaya devam edeceğiz."

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