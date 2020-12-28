Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bilgisi dışında kredi kartı bilgileri kullanılarak pos cihazından alışveriş yapılan vatandaşın açtığı davayı “bankanın kusuru bulunmadığı” gerekçesiyle reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Gerekçede, “Bankalar, ağırlaştırılmış sorumluluğun bir gereği olarak objektif özen yükümlülüğü altında bulunmakta olup, hafif kusurlarından dahi sorumludurlar” ifadelerine yer verildi.

Yargıtay, kredi kartıyla POS cihazından yapılan dolandırıcılıktan bankayı sorumlu tuttu.

İstanbul’da, bilgisi dışında kredi kartından 3 bin 900 lira çekilen kişi, bankaya başvurdu.

İncelemede, kredi kartıyla POS cihazından bir otomotiv şirketinden 3 bin 900 liralık alışveriş yapıldığı belirlendi. Otomotiv şirketi paranın bin 700 lirasını iade etti.

Kart sahibi, geri kalan miktarın iadesi için bankaya başvurdu ancak iade yapılmadı.

Bunun üzerine olay yargıya taşındı. Davalı banka, “finansal sorumluluğun üye iş yerine ait olduğunu” öne sürdü.

Bakırköy 6. Tüketici Mahkemesi, bankayı haklı bularak davayı reddetti.

Dosya Yargıtay’a taşındı. 11. Hukuk Dairesi, yaptığı incelemede bankayı sorumlu buldu. Gerekçede, bankaların topladıkları mevduatı ve katılım fonlarını sahteciliklere karşı özenle korumak zorunda bulunan kuruluşlar oldukları belirtildi.

Yerel mahkemenin kararını bozan daire, dosyayı geri gönderdi.