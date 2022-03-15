18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne sayılı bir süre kala okulların resmi tatil olup olmayacağı da internette merak edilmeye başladı. Bu yıl 107. yılı kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi yaklaşırken vatandaşlar, “18 Mart resmi tatil mi?, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde okullar tatil olacak mı? ” sorularının yanıtlarını arıyor…

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanıyor. Fakat 18 Mart resmi bir tatil olarak resmi tatiller arasında yer almıyor.

18 MART’TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Bu sene 107. yılı kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da bu gün için herhangi bir okul tatili açıklamasında bulunmadı. 18 Mart 2022 tarihinde okullarla beraber tüm resmi kurum ve kuruluşlar açık olup hizmet verecek.

2022 RESMİ TATİL GÜNLERİ