ARA
DOLAR
43,04
0,19%
DOLAR
EURO
50,48
-0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5995,96
0,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
11498,38
2,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Genel
  • 2026 Milli Piyango Amorti Sonuçları: Biletine İkramiye Çıkan Şanslı Rakamlar İçin Geri Sayım

2026 Milli Piyango Amorti Sonuçları: Biletine İkramiye Çıkan Şanslı Rakamlar İçin Geri Sayım

Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde en çok merak edilen konulardan biri de şüphesiz amorti rakamları. Büyük ikramiye hayalinin yanı sıra, bilet ücretini geri alma şansı tanıyan amorti numaraları, çekiliş gecesinin en çok sorgulanan bilgisi oluyor. Peki, 2026 amorti hangi numaralara çıktı? Amorti ne kadar kazandırıyor? İşte tüm merak edilenler...


2026 Milli Piyango Amorti Sonuçları: Biletine İkramiye Çıkan Şanslı Rakamlar İçin Geri Sayım

Milli Piyango çekilişinin ardından amorti sonuçlarını öğrenmek isteyenler Amorti sonuç sorgulama ekranı ile biletlerine amorti ikramiyesi isabet edip etmediğini merak ediyorlar. Peki Amorti sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar

1 Amorti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Amorti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Milli Piyango çekilişlerinde, biletin son hanesine isabet eden ve bilet bedelinin aynen iade edilmesini sağlayan rakamlara amorti denir. Her yılbaşı çekilişinde iki farklı rakam amorti olarak belirlenir. Eğer biletinizin son rakamı, çekilen bu iki numaradan biriyle eşleşiyorsa, ödediğiniz bilet ücretini geri kazanmış olursunuz.

2 2026 Yılbaşı Amorti İkramiyesi Kaç TL?

2026 Yılbaşı Amorti İkramiyesi Kaç TL?

Amorti kazanan bir bilet, sahibine biletin alış bedelini iade eder. 2026 yılı bilet fiyatlarına göre amorti kazançları şu şekildedir:

Tam Bilet Amorti Kazancı: 800 TL

Yarım Bilet Amorti Kazancı: 400 TL

Çeyrek Bilet Amorti Kazancı: 200 TL

 

3 Amorti Çekilişi Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Amorti Çekilişi Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Milyonların heyecanla beklediği amorti rakamları, çekiliş kürelerinin son kez dönmesiyle belirlenecek. 31 Aralık 2025 gecesi saat 23.15'te başlayacak olan büyük final çekilişinin ardından, yaklaşık 23.30 sularında amorti numaraları netleşmiş olacak. Sonuçlar, Milli Piyango Online sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak yayımlanacak.

 

4 Amorti Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Amorti Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Biletinize amorti isabet edip etmediğini şu kanallar aracılığıyla öğrenebilirsiniz:

Hızlı Sorgulama: Milli Piyango Online resmi web sitesindeki bilet sorgulama robotu.

QR Kod Tarama: Milli Piyango mobil uygulaması (AppStore ve Play Store) üzerinden biletinizdeki karekodu okutarak saniyeler içinde sonuç alabilirsiniz.

Sıralı Liste: Çekiliş sonrası yayımlanan resmi sıralı tam liste üzerinden numaranızı kontrol edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL