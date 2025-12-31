2026 Milli Piyango Amorti Sonuçları: Biletine İkramiye Çıkan Şanslı Rakamlar İçin Geri Sayım

Milli Piyango çekilişinin ardından amorti sonuçlarını öğrenmek isteyenler Amorti sonuç sorgulama ekranı ile biletlerine amorti ikramiyesi isabet edip etmediğini merak ediyorlar. Peki Amorti sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar
1 Amorti Nedir? Nasıl Hesaplanır?
Milli Piyango çekilişlerinde, biletin son hanesine isabet eden ve bilet bedelinin aynen iade edilmesini sağlayan rakamlara amorti denir. Her yılbaşı çekilişinde iki farklı rakam amorti olarak belirlenir. Eğer biletinizin son rakamı, çekilen bu iki numaradan biriyle eşleşiyorsa, ödediğiniz bilet ücretini geri kazanmış olursunuz.
2 2026 Yılbaşı Amorti İkramiyesi Kaç TL?
Amorti kazanan bir bilet, sahibine biletin alış bedelini iade eder. 2026 yılı bilet fiyatlarına göre amorti kazançları şu şekildedir:
Tam Bilet Amorti Kazancı: 800 TL
Yarım Bilet Amorti Kazancı: 400 TL
Çeyrek Bilet Amorti Kazancı: 200 TL
3 Amorti Çekilişi Saat Kaçta, Nereden İzlenir?
Milyonların heyecanla beklediği amorti rakamları, çekiliş kürelerinin son kez dönmesiyle belirlenecek. 31 Aralık 2025 gecesi saat 23.15'te başlayacak olan büyük final çekilişinin ardından, yaklaşık 23.30 sularında amorti numaraları netleşmiş olacak. Sonuçlar, Milli Piyango Online sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak yayımlanacak.
4 Amorti Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Biletinize amorti isabet edip etmediğini şu kanallar aracılığıyla öğrenebilirsiniz:
Hızlı Sorgulama: Milli Piyango Online resmi web sitesindeki bilet sorgulama robotu.
QR Kod Tarama: Milli Piyango mobil uygulaması (AppStore ve Play Store) üzerinden biletinizdeki karekodu okutarak saniyeler içinde sonuç alabilirsiniz.
Sıralı Liste: Çekiliş sonrası yayımlanan resmi sıralı tam liste üzerinden numaranızı kontrol edebilirsiniz.