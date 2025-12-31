2026 Milli Piyango Amorti Sonuçları: Biletine İkramiye Çıkan Şanslı Rakamlar İçin Geri Sayım

Milli Piyango çekilişlerinde, biletin son hanesine isabet eden ve bilet bedelinin aynen iade edilmesini sağlayan rakamlara amorti denir. Her yılbaşı çekilişinde iki farklı rakam amorti olarak belirlenir. Eğer biletinizin son rakamı, çekilen bu iki numaradan biriyle eşleşiyorsa, ödediğiniz bilet ücretini geri kazanmış olursunuz.