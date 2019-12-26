Bakandan Kanal İstanbul açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin, “ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük.” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul’a ilişkin, “ÇED sürecini çevre hassasiyetimizi en üst düzeyde tutarak yürüttük.” dedi.
Bakan Kurum, “Kanal İstanbul’a ilişkin ÇED süreci, Türkiye’nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur.” diye konuştu.
Kurum konuşmasına şöyle devam etti:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesinin temsilcisi ÇED Raporu’nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanımız çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, ÇED Raporu’na imza atıyorsunuz, hiçbir şerh bildirmiyorsunuz, ondan sonra da çıkıyorsunuz ‘Ben bu rapora itiraz ediyorum.’ diyorsunuz.”
Bakan Kurum, “Kanal İstanbul Projesi için 5 ayrı güzergah birbiriyle kıyaslanmış, İstanbulumuz için en doğru hat belirlenmiştir.” dedi.
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