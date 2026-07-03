Togg'dan Temmuz ayına özel dikkat çeken kampanya: Yüzde 0 faiz ve 3 ay ödeme erteleme

Şirketler ve filo alımları için Togg, %100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme opsiyonu sunuyor. Kurumsal taraftaki kredi detayları ise şöyle:

Togg T10F (Kurumsal)



T10F V2: 800.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 66.667 TL

T10F 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL

T10F V2: 2.475.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,25 Faiz / Aylık Taksit: 105.542 TL

T10F V1: 2.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,24 Faiz / Aylık Taksit: 97.897 TL

T10F 4More: 3.200.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,26 Faiz / Aylık Taksit: 136.712 TL

T10F V1 (Alternatif): 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,67 Faiz / Aylık Taksit: 59.840 TL