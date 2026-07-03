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Togg'dan Temmuz ayına özel dikkat çeken kampanya: Yüzde 0 faiz ve 3 ay ödeme erteleme

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil üreticisi Togg, Temmuz ayına özel yeni finansman kampanyasını ve güncel fiyat listesini duyurdu. Hem bireysel hem de kurumsal (filo) alıcılara yönelik hazırlanan kampanyada; yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve 3 ay ödeme erteleme imkânı öne çıkıyor.

Ekonomist
Ekonomist
Togg'dan Temmuz ayına özel dikkat çeken kampanya: Yüzde 0 faiz ve 3 ay ödeme erteleme

İşte sedan modeli T10F ve SUV modeli T10X için sunulan tüm finansman detayları ve güncel fiyat listesi:

Togg sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar için sıfır faiz ve uzun vade seçenekleri şu şekilde listelendi:

Sedan Modeli: Togg T10F
 

T10F V2: 800.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 66.667 TL

T10F 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL

T10F V2 (Uzun Vade): 1.700.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.699 TL

T10F V1: 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 60.181 TL

T10F 4More (Uzun Vade): 1.500.000 TL kredi / 36 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.093 TL

2 SUV Modeli: Togg T10X (Sınırlı Sayıda)

SUV Modeli: Togg T10X (Sınırlı Sayıda)

T10X V2: 600.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 50.000 TL

T10X 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL

T10X V2 (Uzun Vade): 1.700.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.699 TL

T10X V1: 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 60.181 TL

T10X 4More (Uzun Vade): 1.500.000 TL kredi / 36 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.093 TL

3 Filo Alımlarına %100 Finansman ve Fırsatlar

Filo Alımlarına %100 Finansman ve Fırsatlar

Şirketler ve filo alımları için Togg, %100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme opsiyonu sunuyor. Kurumsal taraftaki kredi detayları ise şöyle:

Togg T10F (Kurumsal)
 

T10F V2: 800.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 66.667 TL

T10F 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL

T10F V2: 2.475.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,25 Faiz / Aylık Taksit: 105.542 TL

T10F V1: 2.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,24 Faiz / Aylık Taksit: 97.897 TL

T10F 4More: 3.200.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,26 Faiz / Aylık Taksit: 136.712 TL

T10F V1 (Alternatif): 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,67 Faiz / Aylık Taksit: 59.840 TL

4 Togg T10X (Kurumsal)

Togg T10X (Kurumsal)

T10X V2: 600.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 50.000 TL

T10X 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL

T10X V2: 2.475.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,25 Faiz / Aylık Taksit: 105.542 TL

T10X V1: 2.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,24 Faiz / Aylık Taksit: 97.897 TL

T10X 4More: 3.200.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,26 Faiz / Aylık Taksit: 136.712 TL

T10X V1 (Alternatif): 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,67 Faiz / Aylık Taksit: 59.870 TL

5 3 ay erteleme sistemi nasıl çalışıyor?

3 ay erteleme sistemi nasıl çalışıyor?

Togg'un sunduğu 3 ay ödeme erteleme seçeneği, yalnızca uzun vadeli kredilerde geçerli olacak. Kampanya; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle yürütülüyor.

6 Temmuz 2026 TOGG güncel fiyat listesi

Temmuz 2026 TOGG güncel fiyat listesi

Kampanya kapsamında satışa sunulan Togg modellerinin anahtar teslim fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Model VersiyonuTemmuz Fiyatı (TL)
T10X V1 RWD Standart Menzil1.909.048 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil2.219.668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil2.411.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen3.218.137 TL
T10F V1 RWD Standart Menzil1.884.980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil2.195.600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil2.370.930 TL
T10F V2 4More3.217.937 TL
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