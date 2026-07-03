Togg'dan Temmuz ayına özel dikkat çeken kampanya: Yüzde 0 faiz ve 3 ay ödeme erteleme

İşte sedan modeli T10F ve SUV modeli T10X için sunulan tüm finansman detayları ve güncel fiyat listesi:
Togg sahibi olmak isteyen bireysel kullanıcılar için sıfır faiz ve uzun vade seçenekleri şu şekilde listelendi:
Sedan Modeli: Togg T10F
T10F V2: 800.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 66.667 TL
T10F 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL
T10F V2 (Uzun Vade): 1.700.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.699 TL
T10F V1: 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 60.181 TL
T10F 4More (Uzun Vade): 1.500.000 TL kredi / 36 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.093 TL
2 SUV Modeli: Togg T10X (Sınırlı Sayıda)
T10X V2: 600.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 50.000 TL
T10X 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL
T10X V2 (Uzun Vade): 1.700.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.699 TL
T10X V1: 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 60.181 TL
T10X 4More (Uzun Vade): 1.500.000 TL kredi / 36 ay vade / %2,99 Faiz / Aylık Taksit: 78.093 TL
3 Filo Alımlarına %100 Finansman ve Fırsatlar
Şirketler ve filo alımları için Togg, %100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme opsiyonu sunuyor. Kurumsal taraftaki kredi detayları ise şöyle:
Togg T10F (Kurumsal)
T10F V2: 800.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 66.667 TL
T10F 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL
T10F V2: 2.475.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,25 Faiz / Aylık Taksit: 105.542 TL
T10F V1: 2.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,24 Faiz / Aylık Taksit: 97.897 TL
T10F 4More: 3.200.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,26 Faiz / Aylık Taksit: 136.712 TL
T10F V1 (Alternatif): 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,67 Faiz / Aylık Taksit: 59.840 TL
4 Togg T10X (Kurumsal)
T10X V2: 600.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 50.000 TL
T10X 4More: 1.500.000 TL kredi / 12 ay vade / %0 Faiz / Aylık Taksit: 125.000 TL
T10X V2: 2.475.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,25 Faiz / Aylık Taksit: 105.542 TL
T10X V1: 2.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,24 Faiz / Aylık Taksit: 97.897 TL
T10X 4More: 3.200.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,26 Faiz / Aylık Taksit: 136.712 TL
T10X V1 (Alternatif): 1.300.000 TL kredi / 48 ay vade / %3,67 Faiz / Aylık Taksit: 59.870 TL
5 3 ay erteleme sistemi nasıl çalışıyor?
Togg'un sunduğu 3 ay ödeme erteleme seçeneği, yalnızca uzun vadeli kredilerde geçerli olacak. Kampanya; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Yapı Kredi Bankası iş birliğiyle yürütülüyor.
6 Temmuz 2026 TOGG güncel fiyat listesi
Kampanya kapsamında satışa sunulan Togg modellerinin anahtar teslim fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
|Model Versiyonu
|Temmuz Fiyatı (TL)
|T10X V1 RWD Standart Menzil
|1.909.048 TL
|T10X V1 RWD Uzun Menzil
|2.219.668 TL
|T10X V2 RWD Uzun Menzil
|2.411.000 TL
|T10X V2 4More Obsidiyen
|3.218.137 TL
|T10F V1 RWD Standart Menzil
|1.884.980 TL
|T10F V1 RWD Uzun Menzil
|2.195.600 TL
|T10F V2 RWD Uzun Menzil
|2.370.930 TL
|T10F V2 4More
|3.217.937 TL