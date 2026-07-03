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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 600 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300'er yurt yönetim personeli ile gençlik çalışanı alımı yapılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 600 personel alacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımına ilişkin duyurular Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın taşra teşkilatındaki gençlik ve spor il müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 300 sözleşmeli yurt yönetim personeli ile 300 sözleşmeli gençlik çalışanı alınacak.

2024 KPSS B Grubu P3 puanı esas alınarak, boş kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı, sözlü sınav sonucundaki başarı sıralamasına göre yapılacak.

Başvurular, 13-17 Temmuz tarihleri arasında "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılabilecek.

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