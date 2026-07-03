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Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Milyonların gözü kulağı haziran ayı enflasyon verilerindeydi. Beklenen rakamlar, TÜİK tarafından kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 arttı.

Ekonomist
Ekonomist
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Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti.

Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!-1

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 35,45

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. 

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu.

Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!-2

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,17 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada -0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!-3

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla, 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 31,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,18 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49 artış olarak gerçekleşti.

Milyonların gözü TÜİK'teydi: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!-4
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