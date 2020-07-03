Her yıl 2 defa yapılan maaş artışlarındaki en büyük etken son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. Memur ve emeklilerin maaşına Temmuz ayında yapılacak zam oranları gündemdeydi. Haziran ayı enflasyon verilerinin bugün TÜİK tarafından açıklanmasının ardından emekli ve memurlara yapılacak zam miktarı da belli oldu. Peki emekli ve memur temmuz zammı ne kadar oldu?

MEMURA, EMEKLİYE TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.

TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 5,75 enflasyon zammıyla bin 263 TL’den bin 335 TL’ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 539 liradan bin 627 TL’ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 451 liradan bin 534 TL’ye çıktı.

Eşi çalışmayan, iki çocuklu olduğu varsayılan en düşük memur maaşı 4 bin TL’den 4 bin 230 TL’ye yükselecek.

En düşük emekli memur aylığı da yılın ikinci yarısında 2 bin 661 TL’den 2 bin 814 TL’ye çıkacak.

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz’da alacak.