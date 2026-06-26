Kars Kaşarı dünya pazarına açılıyor: AB tescili için imzalar atıldı

Kars'ın marka bir şehir olduğunun altını çizen Vali Ziya Polat, "Geç kalmıştık ancak belki uzun bir süreç alır ama önemli olan yola çıkmak. Kars artık marka bir şehir, bunu artık kendimizde bileceğiz. Marka şehre markalar yakışır. Evet kaşarımız zaten coğrafi işaretli ancak AB coğrafi işareti de AB coğrafi işaretini Türkiye'de şuan 30-40 tane ürün aldı. Bizde adaylardan biriyiz. Hep beraber tüm arkadaşlarımızla ya bismillah diyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Bu şehir artık bir marka şehir, marka şehre yakışır şekilde hareket etmek zorundayız" diye konuştu. Öte yandan, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili yalnızca ürünün tanıtımına değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkılar sunacak. Tescil sayesinde üreticilerin daha yüksek katma değer elde etmesi, ihracat imkanlarının genişlemesi ve Kars'ın gastronomi turizminin gelişmesi bekleniyor.