Program kapsamında düzenlenecek hackathon ve fikir geliştirme atölyelerinin ardından yapılacak değerlendirme sonrası seçilecek takımlar, 17 Haziran tarihinde Prototip ve Test Etme aşamalarıyla projelerini şekillendirmeye başlayacak. 28 Haziran’da gerçekleştirilecek finalin ardından seçilecek 3 takım, sosyal fayda odaklı fikirleri ile Covid-19 çözüm sürecinin bir parçası olurken aynı zamanda birbirinden değerli birçok ödül kazanma fırsatını yakalayacak.

Zorlu Holding’in de kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, sosyal, kültürel ve çevresel meselelere kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan açık sosyal inovasyon laboratuvarı imeceLAB ile yeni bir mesele sürecini daha başlattı.

Zorlu Holding ana partnerliğinde, imeceLAB ve Yenibirlider Derneği’nin yürütücülüğünde 7 Haziran’da başlayacak ‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele süreci için başvurular, imece web sitesinden duyuruldu. Başvurmak isteyen adaylar, 4 haziran tarihine kadar ilgili yönlendirme sayfaları aracılığıyla program partnerlerinden ebursum’un web sitesi üzerinden başvuru süreçlerini tamamlıyor.

Türkiye genelinden liseli ve üniversiteli gençlerle birlikte, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın odağa alındığı mesele sürecinde, Covid-19 sonrası çok daha acil ve önemli hale gelen Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam (Health and Wellbeing) gündeme alınacak. Mesele sürecinde EY Türkiye araştırma partneri, ebursum ve İstasyon TEDÜ iletişim ve network partneri, Coronathon Türkiye ve teyit.org bilgi ve içerik partneri, Mindhood, Mentornity ve Tribe dijital platform partneri olarak konumlanıyor.

Dayanışma için çözüm sürecinin parçası olmak

‘Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar’ temalı mesele sürecinde; ‘Bireylerin Dayanıklı ve İyi Olma Hali’ ve ‘Toplumsal Dayanışma ve Komünite Bilinci’ gibi alt başlıklarda yer alan sorunlar için Türkiye genelinden gençlerin bir araya gelerek dayanışma içinde çözüm sürecinin bir parçası olmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Gençler mesele sürecinde; sosyal inovasyonun temel prensipleri olan sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, eşitlik gibi kavramları içselleştirirken, insan odaklı tasarım metodolojisini takip ederek atölyelere katılacak ve uzman mentor ağı desteği ile sosyal fayda odaklı çözüm fikirleri geliştirecekler.

Mesele sürecine katılım için başvuruların imece web sitesi üzerinden alındığı program kapsamında, 7 Haziranda imeceLAB Araştırma Hackathon’u, 10 Haziran’da imeceLAB Tanımlama Atölyesi, 14 Haziran’da imeceLAB Fikir Geliştirme Atölyesi gerçekleştirilecek. Yapılacak değerlendirmenin ardından seçilecek takımlar 17 Haziran’da Prototip ve Test Etme aşamasıyla projelerini şekillendirmeye başlayacak. 21 Haziran’da ana partnerlerin de katıldığı bir online proje pazarı gerçekleştirilecek ve mentorlar farklı grupların projelerini değerlendirecek.

28 Haziran’da gerçekleştirilecek finalin ardından seçilecek 3 takım birbirinden değerli birçok ödül kazanma fırsatı yakalayacak.