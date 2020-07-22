TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişleri bugün Bursa ili ile devam ediyor. TOKİ Bursa İnegöl’de yapılması planlanan toplu konut projesinde 560 adet 2+1 ve 240 adet 3+1 konutların çekilişi bugün yapılacak. Kura çekilişleri, TOKİ’nin sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, YouTube) üzerinden canlı takip edilebilecek.

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? *

TOKİ Bursa İnegöl projesi kura çekilişi bugün saat 13:00’de yapılacak.

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? *

Ev sahibi olma hayali ile kura çekilişinde yer alan vatandaşlar TOKİ Kilis Merkekura sonuçları araştırmaya başladı. Kura çekilişinin ardından isim listesi TOKİ’nin resmi adresinden yayınlanacak.

TOKİ BURSA İNEGÖL KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ *

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

ÖDEMELER NASIL OLACAK? *

Hak sahiplerine konutlar;

Satış fiyatının %10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.