TOKİ tarafından 100 bin sosyal konut kapsamında inşa edilen konutların hak sahipleri düzenlenen çekiliş ile belirlenmeye devam ediyor. Bugün Malatya’da inşa edilen 500 adet TOKİ konutlarının sahipleri belli olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında çekilişlere katılım olmayacak. Ancak katılımcılar canlı yayınla çekilişi takip edebilecek.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ Malatya kura çekilişi bugün saat 10.00’da yapıldı.

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Malatya kurasının tamamlanmasının ardından kurum resmi internet sitesi üzerinden isim listesini yayınlandı.

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TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

TOKİ MALATYA KURA ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TOKİ EVLERİNDE SÖZLEŞME VE KONUT SEÇİMİ NASIL OLACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.