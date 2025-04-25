350 tonluk Türk Somonu hasadı

Biyolojik çeşitliliğin korunması, balık popülasyonlarının gelecek nesillere de kalabilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Metro Türkiye, şimdi de sürdürülebilir balıkçılık anlayışla yetiştirilen Metro Premium Türk Somonu’nu tezgahlara taşımaya başladı.

Karadeniz açıklarında Samsun’un Yakakent ilçesinde yetiştirilen Metro Premium Türk Somonu, içeriğindeki deniz balığı oranı azaltılarak yerine alg yağı kullanılan özel yemlerle beslenmesi sayesinde denizlerin geleceğine verdiği katkıyı daha da artırıyor. Balıkta Omega 3 yağ asitlerinin değerlerinin artmasını sağlayan bu yemin kullanılmasıyla ilk yıl 350 ton balık hasadı gerçekleştiren Metro Türkiye, böylece 250 ton deniz balığının kurtarılmasına katkıda bulunmuş olacak.

DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASINA KATKI

Ülkemizde önemli potansiyeli olan balıkçılığın sürdürülebilirliğini desteklemeye ve balık tüketimini artırmaya odaklandıklarını belirten Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, “Balığı yalnızca ticari bir ürün olarak değil gelecek nesillere bırakılması gereken değer olarak görüyor, 15 yıldır çeşitli sürdürülebilir balıkçılık projeleri yürütüyoruz. 2021 yılında Metro Premium Levrek ve Çipura ile başlattığımız ‘Yediği Önünde, Yemediği Yarında’ projemizde, Türkiye’de bir ilk olarak balıkların alg yağlı balık yemi ile beslenmesini sağlayarak, deniz balıklarının gelecek nesillere kalmasına katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir balıkçılık anlayışıyla şimdi de üretimi ve ihracatı son yıllarda oldukça yükselen Türk Somonu’nu kendi markamızla sunmaya başladık. Metro Premium Türk Somonu, çevreye olan katkısının yanı sıra sofralara kalite ve güvence de taşıyor. Toplamda 227 ayrı kalite kontrol sürecinden geçerek reyonlara ulaşan Metro Premium Türk Somonu, 2017 yılından bu yana balıkta sunduğumuz izlenebilirlik imkanıyla tüketicilere üretim sürecinin de %100 şeffaflıkla aktarılabilmesini sağlıyor. Amacımız bilinirliği ve tüketimi de ülkemizde artmaya başlayan bu değerli balığın profesyonel mutfaklarda daha fazla kullanılır olmasını sağlamak. Bununla birlikte, yetiştirilirken uyguladığımız yöntemlerle denizlerimizde ekosistemin korunmasına verdiğimiz katkıyı artırırken, lezzeti güvenilir bir şekilde sunabilmek” dedi.

TAZE, DONUK VE FÜME OLARAK REYONDA OLACAK

Metro Türkiye, tüm yıl sofralarda olabilmesini sağlamak adına Metro Premium Türk Somonu’nu taze, donuk ve füme olarak reyonlarına taşıdı. Metro Premium Türk Somonu’nun daha fazla restoran menüsüne girebilmesi adına Metro Türkiye, ülkemizin ilk gastronomi keşif platformu olarak 10 yıl önce hayata geçirdiği Gastronometro’da özel tarif çalışmaları yürütüyor.