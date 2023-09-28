80 olimpik havuz kadar su tasarrufu yapacak

Türkiye’de sürdürülebilir ve çevreci üretim teknikleri her geçen gün özel sektör tarafından daha çok sahipleniliyor ve hayata geçiriliyor. Bunlardan biri de alkollü içki üreticisi Mey | Diageo tarafından uygulamaya konulan Manisa’nın Şahyar Bölgesi’ndeki “Akıp Gitmesine İzin Verme Damla Sulama Projesi.

Şirket, en büyük üretim tesisinin bulunduğu Alaşehir’de, Şahyar Bölgesi’nde yer alan 60 hektar büyüklüğündeki alanda; su varlığının korunması, çiftçilerin bağlarındaki ürün kalitesinin artırılması, verimin yükseltilmesi ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla damla sulama yapılabilecek alt yapı oluşturdu.

Kullanılan su miktarında yaklaşık olarak yüzde 50 tasarruf sağlanan bu alt yapı ile birlikte iki sulama döneminde şu ana kadar yaklaşık 50 bin m3 su tasarrufu sağladıklarını vurgulayan Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “2026 yılı sonuna kadar proje kapsamında tasarruf edilecek toplam su miktarı yaklaşık 80 olimpik havuzun içini doldurabilecek suya eşit olacak” diyor. Son 15 yılda üretimde kullandıkları su miktarını yarı yarıya indirdiklerini kaydeden Kömür, “Kullandığımız su miktarını önümüzdeki 7 yılda yüzde 50 daha indirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Kendi bağlarında çiftçilik yapan Mey | Diageo, tohumdan kadehe kadar olan yolculuğun tüm evrelerinde inovatif çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tarımsal hammadde tedariği olan buğday, sumalık üzüm, şaraplık üzüm, kuru üzüm ve anasonu 27 bin çiftçiye dokunarak tedarikçileri aracılığı ile temin eden şirket, özellikle anason, üzüm ve suyun verim ve kalitesini yükseltmeye, dolayısıyla çiftçilerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik veriyor.

İlk olarak, Türkiye’de iklim krizi ile zamanla üretim miktarı ve kalitesi olumsuz etkilenen anason tohumunu ıslah ederek kalitesini artırma yoluna giden

Mey | Diageo, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle birlikte 5 yıl süren titiz bir çalışma gerçekleştirdi. 5 bin tohum arasından yapılan çalışma sonunda tescilli 3 tip yeni tohum elde edildi. Projenin başlangıcından bugüne kadar, Mey | Diageo adına tescilli “Yeni 37”, “Ege 53” ve “Altın 8” anason tohumlarından çiftçiye 40 tondan fazla tohum dağıtıldı.

2026’ya kadar 80 olimpik havuza denk sudan tasarruf sağlanacak

Mey | Diageo bir yandan da ekosistemindeki çiftçiyi, yenilikçi tekniklerle desteklemek, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla başlattığı damla sulama projesinde de önemli adımlar atıyor.

Şirket, en büyük üretim tesisinin bulunduğu Alaşehir’de, Şahyar Bölgesi’nde yer alan 60 hektar büyüklüğündeki alanda; su varlığının korunması, çiftçilerin bağlarındaki ürün kalitesinin arttırılması, verimin yükseltilmesi ve çiftçilerin gelirinin artırılması amacıyla damla sulama yapılabilecek alt yapı oluşturdu. Kullanılan su miktarında yaklaşık olarak yüzde 50 tasarruf sağlanan bu alt yapı ile birlikte iki sulama döneminde şu ana kadar yaklaşık 50.000 m3 su tasarrufu sağlandı. Damla sulama projesi ile; lokal olarak bölgedeki su varlığı korunurken; BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 6, 12, 13 ve 15’inci maddelerine uyum sağlandı. 2026 yılı sonuna kadar proje kapsamında tasarruf edilecek toplam su miktarı yaklaşık 80 olimpik havuzun içini doldurabilecek suya eşit olacak.

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür suyun kullanılan hammaddeler içinde en can alıcısı olduğuna dikkat çekti. Kömür “Üzüm, anason ve su varsa biz varız. Dolayısıyla doğanın, hammaddenin ve tabii insanın sürdürülebilirliğini önemsiyoruz. Doğanın sürdürülebilirliği konusunda birinci önceliğimiz su; çünkü Türkiye ne yazık ki su fakiri bir ülke. Örneğin biz, son 15 senede üretimde kullandığımız su miktarını, üretim hacmimiz çok artmasına rağmen yarı yarıya indirdik. Önümüzdeki 7 yılda yüzde 50 daha indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

18 milyon TL yatırımla Yenilikhaneyi kurdu

500 yıllık bir geleneği korumak, geliştirmek, yenilemek, geleceğini şekillendirmek için çalışmalarına tohumdan başlayan Mey | Diageo, 2019 yılında Alaşehir’deki fabrikasının içinde 18 milyon TL yatırımla Türkiye’nin ilk rakı araştırma, geliştirme ve inovasyon merkezini kurdu ve Türkiye’nin ilk kraft rakılarını üretmeye başladı. Bugüne kadar 3 kraft ürünü pazara katan şirketin kraft rakıları, anasonlu içkiler kategorisinde de ilk olma özelliği taşıyor. Şirket ayrıca önceki yıl Çukurova Üniversitesi iş birliği ile rakının ‘aromatik dünyası ve duyusal çemberini’ tanımladı. Uluslararası literatüre giren ve bilimsel olarak tescil edilen bu çalışma, dünyada rakı için ilk kez yapılmış oldu ve büyük ses getirdi.