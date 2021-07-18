Beş metrekarelik bir attar dükkanı olarak başlayan Ansa Pharma Gıda, demle-soğut-iç yönetimiyle Türkiye’nin ilk ‘kendin yap’ şerbet paketlerini üretti.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Ansa Pharma Gıda Kurucusu Bilal Ermiş, “Şişeleme AR-GE’lerimiz olumlu sonuç verdiği takdirde Akdeniz Bölgesi’nde ortalama 100 personel istihdam edebileceğimiz orta ölçekli bir fabrika yatırımı yapmayı planlıyoruz” diyor.

Ansa Pharma Gıda, faaliyetlerine 1999 yılında Üsküdar’da beş metrekare bir attar dükkanı olarak başladı.

2015 yılında ilk fabrikasını kuran şirket büyümesini sürdürdü. Ansa Pharma Gıda Kurucusu Bilal Ermiş, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Kurulduğunuzdan bu yana ne kadarlık büyüme kaydettiniz?

Demle-soğut-iç grubumuza yedi ayrı lezzet daha ekleyerek sağlıklı içecek ürün gamımızı genişlettik. Şirketimize ait; 10 farklı marka ve 39 farklı barkod ile özel ve devlete ait zincir marketlere Türkiye genelinde satış yapıyoruz. Ayrıca restoran, kafe, otel gibi işletmelerde de ürünlerimiz tüketicilere sunuluyor.

2015 yılından bu yana sağladığımız istihdam arttığı gibi ciromuzda da altı sene içerisinde 15 kat artış gerçekleşti. 2021 yılı sonunda bir önceki yıla göre ciromuzu yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz.

Bu yıl yapacağınız yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Şişeleme AR-GE’lerimiz olumlu sonuç verdiği takdirde Akdeniz Bölgesi’nde ortalama 100 personel istihdam edebileceğimiz orta ölçekli bir fabrika yatırımı yapmayı planlıyoruz. Fabrikamızda kullanacağımız makine ve ekipmanları mümkün olduğunca yerli firmalardan tedarik etmeyi hedefliyoruz.

AR-GE çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Özellikle, demle-soğut-iç sloganı ile ürettiğimiz içecek paketlerimizi şişeleme konusunda ki AR-GE’mizi sonuçlandırmak üzereyiz. Çeşitli sağlık sorunlarına destek amaçlı üretmekte olduğumuz reçetesi bize ait olan kürlerimiz ile ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye ve yurtdışına yönelik büyüme hedefleriniz neler?

Hedefimiz; mevcut satış noktalarındaki varlığımızı sürdürürken, ülkenin birçok noktasında hizmet veren diğer yerel ve ulusal marketlerde de bulunmak.

Horeca sektörüne hizmet veren, pazar yerleri de yine yurtiçi hedeflerimiz arasında. Dünyada yaşanan dijital dönüşümü görerek online pazar yerlerinde de yine inovatif yaklaşımlarla çok özel projeler gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Özelikle bu yıl Hindistan’da gerçekleştirilen “INDUSFOOD” fuarında yaptığımız temaslarla bu bölgeye açılmayı planlıyoruz. Yine şişeleme AR-GE’lerimiz sonuçlandığı takdirde; Avrupa, Ortadoğu, ABD’ye açılma mevcut hedeflerimiz arasında.

“İLK VE TEK OLMAK BÜYÜMEYİ ETKİLEDİ”

“Sadece bitki bileşenleri ile hazırladığımız ve tüketicinin kendisinin yapmasına imkan veren doğal içecek pazarında ilk ve tek olmamız hızlı büyümemizdeki en önemli etken.

Seçtiğimiz satış noktalarının ülke genelindeki yaygınlığı ile ürünlerimizin tüm Türkiye’de aynı anda satışa sunulması, markamızın bilinirliğini arttırmış olmakla birlikte büyümemizdeki diğer önemli etkenlerden.”