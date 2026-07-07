NATO Zirvesi bugün başlıyor: 7-8 Temmuz'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar neler?

Ankara'da uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında çok sayıda cadde ve sokak geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü ulaşıma kapalı olacak. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kesimi ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümünde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Söz konusu güzergahlarda park yasağı uygulanacak, park halinde bulunan araçlar ise kaldırılacak.