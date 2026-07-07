NATO Zirvesi bugün başlıyor: 7-8 Temmuz'da Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar neler?

NATO Zirvesi için dünya liderlerinin Ankara'da bir araya gelmesiyle birlikte başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Peki, 7-8 Temmuz Ankara'da hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar neler? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...
1 Ankara'da hangi tarihlerde yollar trafiğe kapatılacak?
NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanacak güvenlik tedbirleri doğrultusunda bazı cadde ve sokaklar, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Söz konusu trafik düzenlemesi 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
Bununla birlikte, bazı güzergâhlarda uygulanacak trafik kısıtlaması 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.
2 Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
Ankara'da uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında çok sayıda cadde ve sokak geçici süreyle araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi'nin tamamı ile Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü ulaşıma kapalı olacak. Ayrıca Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki kesimi ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümünde de araç geçişine izin verilmeyecek.
Söz konusu güzergahlarda park yasağı uygulanacak, park halinde bulunan araçlar ise kaldırılacak.
3 NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yenimahalle:
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı.
Çankaya:
Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı.
4 NATO heyetinn konaklayacağı bölgelerde hangi yollar kapalı olacak?
Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda Yenimahalle ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahalleleri ile Çankaya ilçesindeki Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerinde yer alan bazı cadde ve sokaklar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.
5 Ankara'da alternatif yol güzergahlar hangileri?
Ankara Valiliği, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla sürücüler için alternatif güzergâhları da paylaştı.
Buna göre, Mevlana Bulvarı'nı Kepekli yönünde kullanacak sürücülere Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi önerildi. Mevlana Bulvarı'na Akköprü istikametinden ulaşmak isteyenler ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile İstanbul Caddesi'ni kullanabilecek.