Bebelac Çocuk Devam Sütleri’nin İhtiyaç Haritası iş birliği ile başlattığı “Bebelac Kardeş Payı” kampanyası ile 1-3 yaş arası çocuk sahibi olan 9 bin ihtiyaç sahibi aileye çocuk devam sütü yardımı yapılacak. Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, 20 ilde hayata geçirilecek proje ile mümkün olduğu kadar çok ihtiyaç sahibi bebeğin bilişsel gelişimine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Bebelac Çocuk Devam Sütleri, ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerinin bilişsel gelişimini desteklemek adına, İhtiyaç Haritası ile birlikte “Bebelac Kardeş Payı” kampanyasını başlattı. Proje kapsamında, 1-3 yaş arası çocuk sahibi olan 9 bin aileye toplamda 9 ton çocuk devam sütü yardımı yapılacak.

Pelin Aydoğdu: Bebelac Kardeş Payı ile bilişsel gelişim her bebeğin hakkı

Bebelac Kardeş Payı kampanyası hakkında bilgi veren Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, “Türkiye Beslenme Rehberi raporuna göre, birçok bebekte demir, kalsiyum, çinko mineralleri, A, B12, C ve D vitaminleri başta olmak üzere önemli vitamin ve minerallerin alımı tahmini ortalama gereksinimin altında kalıyor**. Bebelac Çocuk Devam Sütleri olarak bilişsel gelişimin her bebeğin hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle 20 ilde Bebelac Kardeş Payı kampanyasını başlattık. Kampanya süresince satış gelirimizin bir kısmını, ihtiyaç sahibi ailelerin bebeklerinin bilişsel gelişimini desteklemek adına, İhtiyaç Haritası aracılığı ile bu ailelere ulaştırılacak olan çocuk devam sütü yardımlarına ayırıyoruz” dedi. Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu projeyi, bir sosyal girişim olarak uzun yıllardır pek çok kişinin hayatına dokunan İhtiyaç Haritası ile birlikte hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumumuzun geleceği olan bebeklerimizin ihtiyacı olan besinleri almalarını sağlama noktasında kendimizi sorumlu hissediyoruz. Tüketicilerimizi de Bebelac Kardeş Payı kampanyasını desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

Bebelac Çocuk Devam Sütleri 20 ilde 9 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşacak

Bebelac Kardeş Payı kampanyası kapsamında, 1-3 yaş çocuk sahibi 9 bin aileye, 1 aylık çocuk devam sütü ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde 500’er gramlık iki kutu olmak üzere toplam bir kilogram 4 Numaralı Bebelac Çocuk Devam Sütü ulaştırılacak. Projenin paydaşı İhtiyaç Haritası, projenin başladığı 20 ilde Gıda Bankaları veya yerel kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, çocuk devam sütlerinin ulaştırılmasına destek olacak. İhtiyaç sahibi aileler bu 20 ildeki Gıda Bankaları veya yerel belediyelere başvuru yaparak, bu kurumlar tarafından belirlenen gerekli koşulları sağladıkları takdirde kampanya kapsamındaki ürün yardımlarından yararlanabilecek.

Projenin başladığı 20 il; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Malatya, Van, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Samsun, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon’dur. İller, operasyonel şartlar gereği proje süresi içerisinde değişiklik gösterebilir.