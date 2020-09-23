Meyve suyunda en büyük yerli markalardan biri olan Dimes, yeni ürünlerle büyüme yolunda ilerliyor. Meyve suyunun yanı sıra soğuk kahve, şalgam suyu, smoothie, şarap gibi yeni kategorilere yatırım yapan şirket, bu yıl ciroda yüzde 25 büyüme planlıyor.

Meyve suyu pazarında öne çıkan markalardan biri olan Dimes, içecek sektöründe yeni ürünlerle alanını genişletiyor.

Dimes, meyve suyunun yanı sıra soğuk kahve, şalgam suyu, smoothie, şarap gibi yeni kategorilere de girdi. Pandemi sürecinde okul kantinleri ve havayolu taşımacılığındaki gidişattan negatif etkilenen sektörde yaşanan yüzde 3 daralmaya rağmen, şirket taze sıkılmış meyve suyu başta olmak üzere yeni kategorilerle büyüme sağladı.

Geçen yıl 535 milyon TL ciro elde eden şirketin bu yıl yüzde 25 ve üzerinde büyüme hedeflediğini dile getiren Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, şirketin içecek sektöründe büyüme stratejisiyle üretim hattına yeni ürünler eklediğini aktarıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.