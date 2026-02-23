Gastronomi şehrinin coğrafi işaretli ürünleri dünya sofralarında

Katmer ve "Turkish Pizza" olarak sunulan lahmacunun da yoğun talep gördüğünü aktaran Özçörekçi, "Körfez ülkelerinde damak tatlarının benzerliği ürünlere olan ilgiyi artırdı. Avrupa ve ABD'de ise Türk ve Arap toplulukları önemli bir tüketici kitlesine sahip." diye konuştu.

Dondurulmuş gıda teknolojisiyle ürünleri özelliklerini kaybetmeden uzak pazarlara gönderebildiklerini anlatan Özçörekçi, şunları söyledi:

"Bizim ürünlerimizde hiç katkı maddesi yok. Evde annelerimiz nasıl yapıyorsa o şekilde, fabrika şartlarında üretiyor ve -40 derecede şokluyoruz. Şoklanan ürünler, soğuk zincir bozulmadığı sürece bir yıl boyunca dayanıyor. Şu anda 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Körfez bölgesine ve ABD'ye ihracat yapıyoruz. Avrupa'da ise özellikle İsveç'ten içli köfte ve lahmacuna ciddi talep geliyor."

Özçörekçi, ileriki süreçte Rusya ve mevcut pazarlarda ihracatı artırmayı hedeflediklerini bildirdi.