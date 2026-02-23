Mutfağa açılan kapıdan girişimciliğe

Bazı girişim hikayeleri çocukluk hayalleriyle başlar; bazıları ise uzun vadeli iş planlarının sonucudur. Kimileri için girişimcilik bilinçli bir kariyer hedefidir, kimileri içinse hayatın akışı içinde karşılarına çıkan bir fırsata verilen cesur bir yanıttır. Bazen bir karar aylarca düşünülerek alınır, bazen de tesadüfi bir an, insanın yönünü kalıcı biçimde değiştirir. Asıl belirleyici olan, o an geldiğinde iç sesi ciddiye alabilmektir.

Ginger İstanbul’un kurucusu Yasemin Önal’ın hikayesi de, planlı bir kariyer rotasından çok, tesadüflerin cesaretle birleştiği bir yolculuk... Öyle ki Swansea Üniversitesi’nde medya ve pazarlama eğitimi aldığı yıllarda zihinde hep “Bu bölümden mezun olduktan sonra tam olarak ne yapacağım, kendimi hangi meslekle tanımlayacağım?” sorusunun dolaştığını söyleyen Önal, cevabın ise, beklenmedik bir anda geldiğini belirtiyor.

Güney Galler’de yaşayan halası ve kuzeniyle birlikte Gower College Swansea’i ziyaret ettiği bir gün, tesadüfen bir aşçılık dersine giriyor. “O dersi baştan sona izledim; mutfağın ritmi, disiplinli çalışma düzeni ve üretim süreci beni derinden etkiledi” diyen Önal’ın, o güne kadar içinde taşıdığı mutfak ilgisi, o sınıfta somut bir yön kazanıyor.

Türkiye’ye döndüğünde ise kararını netleştiriyor. Le Cordon Bleu İstanbul’da profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi alıyor. Geriye dönüp baktığında o günü, “Beni hem mutfağa hem de kendi yolumu çizme cesaretine götüren en belirgin kırılma anı” olarak tanımlıyor.

Markadan önce mesleği tanımak

Mezuniyetin hemen ardından kendi markasını kurmak yerine sektörü içeriden öğrenmeyi seçiyor. Pastane, restoran ve catering alanlarında çalışıyor. “O dönemde ileride kendi markamı kuracağıma dair net bir planım yoktu; farklı yönlere evrilebileceğimi bilerek hareket ediyordum” sözleri, onun bu yaklaşımı özetliyor.

Butik bir pastanede çalıştığı dönemde ise kendi yolunu çizme fikri güç kazanıyor. 10 yıl önce catering ve organizasyon firması Ginger İstanbul’u kuruyor. Davet ve organizasyonlarda profesyonel ekibi ve temiz içerikli yiyecekleri ile firmalara hizmet veriyor. Kişiye özel pasta, tatlı ve tuzlu lezzetler üretip, davetler tasarlıyor.

Ginger İstanbul’da reçetelerden görsel tasarıma kadar tüm detaylar Önal’a ait. Katkı maddeleri, raf ömrü uzatıcılar ve sağlıksız yağlar mutfağın dışında tutuluyor.

Kendi ihtiyacına uygun çikolata üretti

Önal farklı bir girişime de imza atıyor. Şöyle ki 2025 başında yapılan kan tahlilleri, insülin ve kan şekeri değerlerinin yükseldiğini gösteriyor. Doktoru ve diyetisyeninin de yönlendirmesiyle, kan şekerini yükseltmeyen, doğal yollarla tatlandırılmış ve tercihen stevia içeren ürünleri araştırmaya başlıyor. Ancak hem içerik hem de lezzet açısından içine sinen bir seçenek bulamıyor. Bu eksiklik, süreci kişisel bir ihtiyaçtan öteye taşıyor. “Neden bu ürünü kendi kriterlerime göre ben yaratmayayım?” sorusu ise, Chocolate in Bloom’un çıkış noktası oluyor. “Amacım; hammaddesinin kaynağını bildiğimiz, temiz içerikli, lezzetten ödün vermeyen ve diyabet hastaları, insülin direnci olanlar ya da vegan beslenenler ve özellikle bebekler, çocuklar tarafından da güvenle tüketilebilecek bir çikolata üretmekti.

Yaklaşık bir yıllık bir Ar-Ge ve geliştirme sürecinin ardından Chocolate in Bloom 2025 yılı sonuna doğru online satışa başladı” diye anlatan Önal, çok yakında da perakende kanallarda yer almayı hedefliyor.

Sofra ve sunum markası da yarattı.

Anadolu Yakası’nda Caddebostan’da hayata geçecek yeni mağazalarının, Ginger’ın ilk perakende noktası olacağına da değinen Önal, Avrupa Yakası’nda da bir mağaza açabileceklerini söylüyor ve ekliyor: “Ginger Home Collection ise bu yaklaşımın doğal bir uzantısı. Ocak ayında, Ginger’ın 10. yılına özel olarak hayata geçen bu koleksiyon, aslında yıllardır catering tarafında edindiğimiz sofra ve sunum know-how’ının ürüne dönüşmüş hali. Bugüne kadar kurduğumuz tüm sofralarda, hazır perakende ürünler yerine özel üretim tabaklar, supla, kadeh ve sofra tekstilleri kullandık. Şimdi bu birikimi, ‘Ginger’ markası altında sınırlı ve özenli bir ürün gamıyla, web sitemiz üzerinden müşterilerle buluşturmayı hedefliyoruz.”