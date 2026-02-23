Dükkanında adım atacak yer yok ama aradığı her şeyi kolayca buluyor

Daha sonra ilk iş yerini açtığını anlatan evli ve 3 çocuk babası Karakaya, şu anki dükkanında 25 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi. İşini çok severek yaptığını anlatan Karakaya, müşterilerin bu kadar malzemenin arasında nasıl çalıştığını merak ettiğini ve şaşırdıklarını ifade etti.

Karakaya, "Ezberime alırım, hafızama kaydederim, düşünürüm. Defterlerimde de kayıtları var bazı eşyaların. Krokiler, şemaların yazılı olduğu defterim de var. Dükkana gelenler 'Aradığını nasıl buluyorsun, insanın kafası karışıyor' diyorlar. Herkesin kafasının bir algılaması var, benimki biraz değişik." diye konuştu.