Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımı müjdesi, 2026 yılı kamu istihdamı gündeminin en üst sırasına yerleşti. Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamayla teyit edilen bu dev alım süreci ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı.
Başvuru Takvimi ve Puan Esası
İlan Tarihi: Resmi ilanların Mart 2026 ayı içerisinde yayımlanması ve başvuruların başlaması bekleniyor.
KPSS Yılı: Başvurularda adayların 2024 KPSS puanları (Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) kullanılacak.
Taban Puanlar: * Güvenlik görevlisi kadroları için en az 60 puan,
Diğer tüm kadrolar (Zabıt katibi, mübaşir, İKM vb.) için en az 70 puan şartı aranması öngörülüyor.
Kontenjan ve Kadro Dağılımı
15 bin kişilik alım; Adliyeler, Ceza ve Tevkifevleri (CTE) ile Bakanlık Merkez Teşkilatı'nı kapsayacak:
Öne Çıkan Kadrolar: İnfaz ve Koruma Memuru (İKM), Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
Diğer Pozisyonlar: Hizmetli, Şoför, Teknisyen, İşaret Dili Tercümanı, Mühendis ve Hemşire.
Başvuru Kuralları ve Tercih Sınırı
Yeni düzenlemelerle birlikte adayların başvuru süreçlerinde dikkat etmesi gereken kritik noktalar bulunuyor:
Tercih Sayısı: Adaylar, farklı kategorilerde (A, B, C, D gibi sınıflandırılan gruplarda) en fazla 4 farklı unvan için başvuruda bulunabilecekler.
Uygulamalı Sınavlar: * Zabıt Katibi: Klavye uygulama sınavına girecekler.
İKM: Boy-kilo ölçümü ve ardından fiziki yeterlilik (spor) parkuruna tabi tutulacaklar.
Kanal: Tüm başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla dijital olarak gerçekleştirilecek.
Adaylar İçin Altın İpuçları
Sertifikalar: Bilgisayar işletmenliği veya klavye sertifikası gibi belgelerin e-Devlet'e işlenmiş olduğundan emin olun.
Klavye Hazırlığı: Zabıt katipliği düşünenler için F veya Q klavyede 3 dakikada en az 90 kelime (yanlışsız) yazma şartı devam ediyor; şimdiden pratik yapmak kritik önemde.