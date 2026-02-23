Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? 15 bin personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Kuralları ve Tercih Sınırı

Yeni düzenlemelerle birlikte adayların başvuru süreçlerinde dikkat etmesi gereken kritik noktalar bulunuyor:

Tercih Sayısı: Adaylar, farklı kategorilerde (A, B, C, D gibi sınıflandırılan gruplarda) en fazla 4 farklı unvan için başvuruda bulunabilecekler.

Uygulamalı Sınavlar: * Zabıt Katibi: Klavye uygulama sınavına girecekler.

İKM: Boy-kilo ölçümü ve ardından fiziki yeterlilik (spor) parkuruna tabi tutulacaklar.

Kanal: Tüm başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla dijital olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar İçin Altın İpuçları

Sertifikalar: Bilgisayar işletmenliği veya klavye sertifikası gibi belgelerin e-Devlet'e işlenmiş olduğundan emin olun.

Klavye Hazırlığı: Zabıt katipliği düşünenler için F veya Q klavyede 3 dakikada en az 90 kelime (yanlışsız) yazma şartı devam ediyor; şimdiden pratik yapmak kritik önemde.