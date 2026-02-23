TÜGİAD startup ve kurumsal dünyayı bir araya getirdi

Lansman kapsamında düzenlenen "Kurumsal Firmalar ve Startuplar: Birlikte Nasıl Büyürüz?" başlıklı panelde; kurumsal Ar-Ge, strateji, girişimcilik ve kamu perspektifleri bir araya getirildi. Panelistler, sürdürülebilir iş birliği modellerinin yatırımcılar için yarattığı fırsatlara ve PoC (Kavram Kanıtlama) süreçlerinin önemine dikkat çekti.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım: "Amacımız İnovasyon Köprüsü Kurmak"

Açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, projenin Türkiye’nin yerel kalkınma hamlesine olan katkısını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir projenin değil, kurumsal deneyim ile startup dinamizmini birleştiren yeni bir iş modelinin temelini atıyoruz. Future Match ile 10 kurumsal firma ve 20 startupı doğrudan eşleştirerek, ölçeklenebilir teknolojik çözümlerin yeni iş modellerine dönüşmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz, kurumlarda inovasyon kültürünü güçlendirirken, girişimcilerimize kurumsal referans ve yatırım fırsatları sağlayarak onları küresel pazara hazırlamaktır."

İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Taşkent: "İstanbul'u İnovasyonun Merkezi Yapıyoruz"

Projenin ana destekçisi olan İstanbul Kalkınma Ajansının Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr.Ziya Taşkent, konuşmasında platformun stratejik önemine değindi: "İSTKA olarak temel misyonumuz, İstanbul'un küresel rekabet gücünü artıracak yüksek katma değerli projeleri desteklemektir. Future Match projesi, yerel kalkınma hamlemizin dijital ve teknolojik ayağını temsil ediyor. Startupların kurumsal ölçekteki ihtiyaçlara çözüm üretmesi, sadece bu şirketlerin değil, tüm İstanbul ekosisteminin büyümesi anlamına gelmektedir. Kamu, akademi ve özel sektör arasındaki bu sinerji, şehrimizi bölgesel bir teknoloji üssü yapma yolunda en büyük itici gücümüzdür" dedi.

Projenin Paydaşlara Sağlayacağı Avantajlar

Future Match projesi, on temel faaliyet aşamasından oluşarak hem yatırımcılar hem de girişimciler için uçtan uca bir destek mekanizması sunuyor. Startuplar için Hazırlık ve hızlandırma süreçleri, mentörlük, yatırımcılarla doğrudan temas imkanı ve PoC (pilot proje) yapma fırsatı sağlayan proje, kurumsal firmalar için ihtiyaç analizi, inovasyon yol haritası, kurum içi girişimcilik eğitimleri ve ölçeklenebilir teknoloji çözümlerine hızlı erişim olanağı yaratıyor. Bu sayede; iş birliği el kitapları, mentörlük yol haritaları ve PoC sözleşmeleri ile somut ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediliyor.

Geniş Sektörel Yelpazeye sahipProje; Bilişim ve Teknoloji (5), Gıda ve Perakende (3), Eğitim (2), Enerji (2) gibi kritik sektörlerin yanı sıra otomotivden denizciliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Aralarında KoçSistem, Migros-Up, Oyak Renault ve Domino’s Pizza Türkiye gibi devlerin bulunduğu güçlü bir paydaş grubu projenin temelini oluşturuyor.

