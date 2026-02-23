ARA
DOLAR
43,83
0,00%
DOLAR
EURO
51,70
0,00%
EURO
ALTIN
7459,06
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul etabını bekleyen binlerce vatandaş için kura takviminde sona yaklaşıldı. Peki İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

 23 Şubat 2026 itibarıyla, Türkiye genelindeki kura çekimlerinin büyük bir kısmı tamamlanırken, en büyük başvuru yoğunluğunun yaşandığı İstanbul için planlamalar netleşmeye başladı.

İstanbul’daki 100 bin konutluk dev projeyi bekleyen vatandaşlar için kura takvimine dair beklenen sinyaller gelmeye başladı. 23 Şubat 2026 itibarıyla kulislerden sızan bilgilere göre, Türkiye genelindeki diğer etapların tamamlanmasının ardından Mart ayının ikinci haftası İstanbul için "final" dönemi olacak.

İstanbul Kura Takvimi ve Beklenen Tarihler

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, TOKİ’nin illere göre aşamalı takvimi ve yoğun başvuru verileri şu tarihleri işaret ediyor:

Tahmini Kura Tarihi: 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul kuralarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Resmi Duyuru: Nihai hak sahipleri listesinin bu hafta içerisinde (Şubat sonu) veya Mart ayının hemen başında TOKİ’nin resmi sitesinde ilan edilmesi bekleniyor.

  

İstanbul Konut Fiyatları ve Taksit Tablosu

İstanbul özelinde sosyal konut fiyatları ve %10 peşinat/240 ay vade üzerinden hesaplanan aylık taksit öngörüleri şu şekildedir:

Konut TipiKonut FiyatıPeşinat (%10)Aylık Taksit (Tahmini)
1+1 (55 m²)1.950.000 TL195.000 TL7.313 TL
2+1 (65 m²)2.450.000 TL245.000 TL9.188 TL
2+1 (80 m²)2.950.000 TL295.000 TL11.063 TL

 

 

Sonuçlar Nereden Sorgulanacak?

Kura çekilişleri noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olup, sonuçlar eş zamanlı olarak iki ana platforma yüklenecek:

e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile.

TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuç sorgulama butonuyla.

 

Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL, kurada adı çıkmayan (ve yedek listesine girmeyen) vatandaşlara kura tarihinden itibaren 5 iş günü içinde iade edilecek. İadeler, başvurunun yapıldığı banka (Ziraat veya Halkbank) ATM'lerinden kartsız işlemler menüsüyle çekilebilecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL