İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

İstanbul’daki 100 bin konutluk dev projeyi bekleyen vatandaşlar için kura takvimine dair beklenen sinyaller gelmeye başladı. 23 Şubat 2026 itibarıyla kulislerden sızan bilgilere göre, Türkiye genelindeki diğer etapların tamamlanmasının ardından Mart ayının ikinci haftası İstanbul için "final" dönemi olacak.

İstanbul Kura Takvimi ve Beklenen Tarihler

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, TOKİ’nin illere göre aşamalı takvimi ve yoğun başvuru verileri şu tarihleri işaret ediyor:

Tahmini Kura Tarihi: 9 – 12 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul kuralarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Resmi Duyuru: Nihai hak sahipleri listesinin bu hafta içerisinde (Şubat sonu) veya Mart ayının hemen başında TOKİ’nin resmi sitesinde ilan edilmesi bekleniyor.