E-ticarette gıda/süpermarket kategorisi, 2020’de yüzde 420 büyüdü. Migros, CarrefourSA gibi zincirlerin yanı sıra Hepsiburada, Trendyol, Getir, Yemeksepeti gibi şirketler de sanal market işine girdi. Pazarın 2021’de iki kat büyümesi bekleniyor.

Covid-19 salgını tüketim alışkanlıklarını geri dönülemeyecek şekilde değiştirdi. Pandemi döneminde dışarı çıkmak istemeyen tüketici, ihtiyaçlarını karşılamak için e-ticarete yöneldi.

Yılı yüzde 65 büyüme ve 250 milyar TL hacimle kapatan e-ticaret sektöründeki en çarpıcı büyüme, gıda/süpermarket kategorisinde oldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, gıda/süpermarket kategorisinin e-ticaretteki yeri 2020 yılında yüzde 420 büyüdü. 2019 yılında gıdanın e-ticaretteki payı yüzde 0,5’lerden 2020 yılında yüzde 1,6’ya ulaştı.

Yıl sonuna kadar bu büyümenin devam etmesi ve gıda/süpermarket kategorisinin toplam e-ticaret içindeki hacminin yüzde 3’lere gelmesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.