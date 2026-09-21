264 metrelik "Marella Discovery" Marmaris'te: 1765 turist ilçeye geldi

Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Malta bayraklı "Marella Discovery", 1765 yolcusuyla Muğla'nın turistik ilçesine demir attı.
1 Geminin uzunluğu 264 metre
Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
2 Gemide bin 500'den fazla yolcu bulunuyor
Gemide çoğu İngiliz 1765 yolcu ve 734 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.