ARA
DOLAR
48,81
0,05%
DOLAR
EURO
56,00
0,05%
EURO
ALTIN
6668,90
0,02%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • 264 metrelik "Marella Discovery" Marmaris'te: 1765 turist ilçeye geldi

264 metrelik "Marella Discovery" Marmaris'te: 1765 turist ilçeye geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi kruvaziyer turizmi kapsamında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeri, 1765 turistle Marmaris'e ulaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
264 metrelik "Marella Discovery" Marmaris'te: 1765 turist ilçeye geldi

Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği devam ediyor. Malta bayraklı "Marella Discovery", 1765 yolcusuyla Muğla'nın turistik ilçesine demir attı.

1 Geminin uzunluğu 264 metre

Geminin uzunluğu 264 metre

Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 Gemide bin 500'den fazla yolcu bulunuyor

Gemide bin 500'den fazla yolcu bulunuyor

Gemide çoğu İngiliz 1765 yolcu ve 734 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

3 Alanya'ya doğru hareket edecek

Alanya'ya doğru hareket edecek

Kruvaziyerin sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL