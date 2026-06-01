ARA
DOLAR
45,94
0,02%
DOLAR
EURO
53,43
-0,04%
EURO
ALTIN
6577,24
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Tandırda çömlek böreği

Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Tandırda çömlek böreği

Diyarbakır'da Hacıbaba Pastaneleri, şubelerinde tandırda çömleklerde pişirip satışına başladığı börek çeşitleri yoğun talep görüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Tandırda çömlek böreği

Kentin yarım asırlık tatlıcılarından Hacıbaba Pastaneleri, müşterilerini tandırda çömleklerde pişirilen börek çeşitleriyle buluşturmaya başlamıştı.

Bu börek pişirme çeşidi, tadanların dikkatini çekip yoğun ilgi görmeye başladı.

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Hacıbaba Pastanelerinin ilklerin firması olduğunu, tandırda börek denildiğinde bölgede Hacıbaba'nın akla geldiğini söyledi.

Değişik bir sunumla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Elaldı, araştırma geliştirme birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde tandırda çömlekte börek çıkardıklarını ifade etti.

Elaldı, çalışmalar sonucunda tandırı bir şubelerinde kurarak müşterilere sunmaya başladıklarını kaydederek, "2-3 hafta olmasına rağmen Diyarbakır'da ses getiren bir lezzet oldu. Diyarbakır ilk getirdiğimiz için mutluyuz. Bunu çok yakında Diyarbakır ve İstanbul'daki şubelerimizde de yapmaya başlayacağız. Şu anda 6 çeşidimiz var. Tandırdan çıkartıp masalarına servis ediyoruz. Çömlekte güveç oldu, et oldu, kavurma oldu. Biz, böreği de çömlek ve tandırda yaptık. Bileşim olarak müthiş bir lezzet ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da tandırda çömleklerde pişirilen yeni lezzet börek talep görüyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL