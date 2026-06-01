Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Tandırda çömlek böreği

Elaldı, çalışmalar sonucunda tandırı bir şubelerinde kurarak müşterilere sunmaya başladıklarını kaydederek, "2-3 hafta olmasına rağmen Diyarbakır'da ses getiren bir lezzet oldu. Diyarbakır ilk getirdiğimiz için mutluyuz. Bunu çok yakında Diyarbakır ve İstanbul'daki şubelerimizde de yapmaya başlayacağız. Şu anda 6 çeşidimiz var. Tandırdan çıkartıp masalarına servis ediyoruz. Çömlekte güveç oldu, et oldu, kavurma oldu. Biz, böreği de çömlek ve tandırda yaptık. Bileşim olarak müthiş bir lezzet ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.