Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor: Tandırda çömlek böreği

Kentin yarım asırlık tatlıcılarından Hacıbaba Pastaneleri, müşterilerini tandırda çömleklerde pişirilen börek çeşitleriyle buluşturmaya başlamıştı.
Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Hacıbaba Pastanelerinin ilklerin firması olduğunu, tandırda börek denildiğinde bölgede Hacıbaba'nın akla geldiğini söyledi.
Değişik bir sunumla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Elaldı, araştırma geliştirme birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde tandırda çömlekte börek çıkardıklarını ifade etti.
Elaldı, çalışmalar sonucunda tandırı bir şubelerinde kurarak müşterilere sunmaya başladıklarını kaydederek, "2-3 hafta olmasına rağmen Diyarbakır'da ses getiren bir lezzet oldu. Diyarbakır ilk getirdiğimiz için mutluyuz. Bunu çok yakında Diyarbakır ve İstanbul'daki şubelerimizde de yapmaya başlayacağız. Şu anda 6 çeşidimiz var. Tandırdan çıkartıp masalarına servis ediyoruz. Çömlekte güveç oldu, et oldu, kavurma oldu. Biz, böreği de çömlek ve tandırda yaptık. Bileşim olarak müthiş bir lezzet ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.