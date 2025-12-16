Kadınlar ormandan toplanan kozalakları pekmeze dönüştürüyor

Uludağ’ın güney yamacında yer alan Bursa’nın Keles ilçesindeki bir kırsal mahallede kadınlar, eşlerinin ormandan topladığı kozalakları kazanlarda kaynatarak özünden pekmez üretiyor.
Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) projesi kapsamında orman köylülerini yaşadığı yerde kalkındırmak, gelirlerini çeşitlendirmek, ekonomik olarak güçlendirme amacıyla destek veriliyor.
Bu kapsamda Keles'e bağlı kırsal Kocakovacık Mahallesi'nde bir araya gelen 23 kadın, bölgedeki çam ağaçlarındaki kozalaklardan pekmez yapmak için ORKÖY projesinden yararlandı.
Ekipman almak için ORKÖY projesi kapsamında yüzde 20'si hibe geri kalanı ise faizsiz ödemeli 1 milyon 610 bin lira destek verilen kadınlar, eşlerinin ormandan topladığı kozalakları kazanlarda kaynatıp özüyle pekmez yapıyor.
Kadınlar, kozalak pekmezlerini köy ürünleri pazarları ve internetten satarak gelir elde ediyor.
Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, AA muhabirine, Bursa'da 2025'te toplam 16 projeye 100 milyon lirayı aşkın destek verildiğini söyledi. Kozalak, pekmezi yapımı için de 23 kadına 1 milyon 610 bin lira destek sağlandığını belirtti.
Kozalak, "Bölge Müdürlüğümüzde ilk kez pancar kıyma, erişte kesme, meyve kurutma, zeytin silkeleme makineleri, kozalak pekmezi yapımı için ekipmanlar, hamur yoğurma, seyyar taş fırın ve çapa makinesi projeleriyle 40 kadına 560 lirası hibe olmak üzere 2 milyon 700 bin lira destek verildi.
Geri kalan tutar, 3 yılda faizsiz olarak ödenecektir. Kredi almak isteyenlerin talepleri mahalle muhtarlığınca bulundukları yerin orman işletme müdürlüğüne faydalanmak istenilen kredi türü belirtilerek dilekçe verilmesi durumunda orman işletme müdürlüğü tarafından takip eden yıl için talep değerlendirilir." dedi.
Evinin bahçesinde diğer kadınlarla kozalak pekmezi üreten Kadriye Bulanık da proje kapsamında aldıkları destekle çam kozalağından pekmez yaptıklarını söyledi.
Kozalakları eşlerinin toplayıp getirdiğini anlatan Bulanık, "Burada güzelce yıkayıp temizliyoruz. Bir gün önceden kozalakları kaynatıyoruz. Ertesi gün onu süzüyoruz. Ardından şeker ilave edip kaynatıyoruz, sonra şişelere koyup hazır hale getiriyoruz." dedi.
Bulanık ayrıca, "Şimdilik kendimize göre satıyoruz, az yapıyoruz. Çok olursa daha iyi olacak. Bu yıl yeni başladık. 150, 200 kavanoz yaptık. Bundan sonra daha çok yapmaya uğraşacağız. İnşallah gelirimiz iyi olur da artırırız. Bunlar 'öksürüğe, nefes darlığı, bronşit hastalığı gibi her şeye iyi geliyor' diye alıyorlar. Çocuklarına içiriyorlar. Destekleri için Cumhurbaşkanımıza, Orman Müdürlüğümüze, hepsine çok teşekkür ederiz."
Mahalle muhtarı Mustafa Ferik ise şeker ve kaynatma oranının ölçümlü olduğunu, ürünün güvenle tüketilebileceğini ifade etti.