Kadınlar ormandan toplanan kozalakları pekmeze dönüştürüyor

Kozalak, "Bölge Müdürlüğümüzde ilk kez pancar kıyma, erişte kesme, meyve kurutma, zeytin silkeleme makineleri, kozalak pekmezi yapımı için ekipmanlar, hamur yoğurma, seyyar taş fırın ve çapa makinesi projeleriyle 40 kadına 560 lirası hibe olmak üzere 2 milyon 700 bin lira destek verildi.

Geri kalan tutar, 3 yılda faizsiz olarak ödenecektir. Kredi almak isteyenlerin talepleri mahalle muhtarlığınca bulundukları yerin orman işletme müdürlüğüne faydalanmak istenilen kredi türü belirtilerek dilekçe verilmesi durumunda orman işletme müdürlüğü tarafından takip eden yıl için talep değerlendirilir." dedi.