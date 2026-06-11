O sinekler olmazsa incir de yok: Aydın'da ilek sezonu açıldı! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Sinek olmazsa incirlerin de olmayacağını ifade eden Murat Peçen ise "İlek sezonu açıldı şu an yeni başladı daha. 5 güne kadar daha da hızlanır bu iş. Burası da İncirliova'nın geleneksel ilek pazarı. Her yıl burada kurulur. Üreticiler gelir alır. Toptan ve perakende satışlar yapılır burada. İncirlerin gelişmesi için ilek önemli. Bunun içinde milyonlarca sinek var. Oradan döllenir. Sinek olmazsa diğer incirler olmaz yani. Her ağacın başına asılır bunlar. Bunları asmazsan diğer incirler ballanmaz, dökülür" dedi.