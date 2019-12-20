Rusya’ya narenciye atağı
Türk narenciye sektörü, en büyük pazarı konumunda bulunan Rusya’ya yönelik tanıtım atağına geçti.
Dünyaya 1,5 milyon tonun üzerinde narenciye ihraç eden sektör, yaklaşık 560 bin ton turunçgil ihraç ettiği Rusya’da ‘Türk narenciyesi ile buluşmanın tam zamanı, Rusya sağlıklı Türk narenciyesi tüketiyor!’ sloganı ile yürüteceği kampanyasına start verdi.
Kış mevsimi boyunca sürecek olan kampanya ile ilgili Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektör Konseyi Üyesi Ali Kavak, “Gönderdiğimiz her bir meyvenin, sebzenin hijyen, sağlık ve kalite koşullarını yerine getirdiğini titizlikle kontrol ediyor ve Rus halkının narenciyenin en lezizini, en tazesini ve en sağlıklısını tüketmesi için sürekli çalışıyoruz” diyor.
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