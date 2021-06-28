Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “54 Katılımcı Arıcılık” projesi ile “Sakarya Irkı” arılarının popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “54 Katılımcı Arıcılık” projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle süregiden arıcılık faaliyetlerinin modern bir vizyon ışığında yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Projenin amacıysa kentin bu alandaki çalışmalarını organize etmek, arı ürünleri çeşitliliğini artırmak, genç girişimcilere destek olmak ve çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak.

Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı. Eğitimlerde üretimsel çeşitliliği ve verimliliği artırarak pazar ihtiyacını karşılayacak modern teknikler, koloni yönetim metotları ve mevsimlere göre bakımlar, arı hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri ile ana arı, arı sütü, polen ve propolis üretim yolları çiftçilere uygulamalı olarak aktarıldı.

Temel eğitimi tamamlayan üreticiler arasından içlerinde ailelerinin de bulunduğu 42 katılımcı ile belediye arasında anlaşma yapılıp ayrıntılı programa geçildi. Titizlikle belirlenen çiftçilere 680 çift katlı polen tuzaklı kovan, 750 tane 6’lı ruşet kovan, 600 adet 2’li ana arı çiftleşme kutusu, 180 arı kolonisi, 10 otomatik derin dondurucu, 10 ton şeker, 10 polen temizleme ünitesi, 10 polen kurutma fırını, 4 zehir toplama seti ve 4 jel akülü güneş enerjisi ünitesi hibe edildi. Ardından 3 aile ana arı üretimi, 5 aile suni oğul üretimi, 6 aile arı sütü üretimi, 4 kişi arı zehri üretimi ve 10 kişi de polen-propolis üretimi olmak üzere görev dağılımı yapılıp çalışmalara başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 54 Katılımcı Arıcılık projesinin ikinci aşamasında, aromatik bitki cenneti “Sakarya Botanik Cennet Vadisi’ne” entegre edildiğini söyledi. Arıların bal üretimi için ihtiyaç duyduğu aroma ve polenleri karşılayabilmek adına üreticilere ait kovanların vadiye yerleştirildiğini aktaran Yüce; “60 km uzunluğundaki Cennet Vadisi’nde 2 milyona yakın bitki bulunuyor. Üreticilerimizin yetiştirdiği arılar vadideki envaiçeşit aromatik bitkilerden topladıkları polenlerle bal üretirken diğer yandan da tozlaşma yaparak vadideki flora verimini de artırıyorlar” dedi.

Projenin son etabında “markalaşma” ve “üretimi pazara sürme” sırasının geldiğini belirten Yüce; “Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ‘BAL 54’ isimli marka oluşturarak çiftçilerimizin ürettikleri balı tüketiciyle buluşturduk. Kent merkezinin en işlek iki noktasına inşa ettiğimiz Bal Evleri aracılığıyla tamamen organik balları vatandaşlara ulaştırıyoruz” dedi.