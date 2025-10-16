Van'da bal tesisi kurdu: 20 kişiye ekmek kapısı oldu

Van’da ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi olarak arıcılığı sürdüren Halil Tandoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı'ndan aldığı destekle bal tesisi kurdu. Yurt dışına da bal ihracatı yapan Tandoğan, aynı zamanda birçok kişiye de iş imkanı sağlamış oldu.
Yaklaşık 75 yıl önce arıcılıkla tanışan Tandoğan ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden 4 çocuk babası Halil Tandoğan, sektördeki deneyimini geliştirmek için yeni adımlar attı.
Tandoğan, üretimini büyütmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’na başvurarak devlet desteği aldı.
Destek almaya hak kazanan Tandoğan'a hem bina hem de makine desteği sağlandı. Tandoğan ayrıca, Van Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bini kapalı 5 bin metrekare alanda günlük 4 ton bal paketleme ve işleme kapasitesine sahip tesis kurdu.
Tandoğan, balların yurt içinden olduğu kadar yurt dışında da talep gördüğünü ifade etti. Van'da üretilen ballar ABD, Almanya ve Yemen gibi ülkelere ihraç ediliyor.
Tesisin günde 2 ton petek, 2 ton da süzme bal işleyecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizen Tandoğan, Türkiye'de üretilen balın yüzde 25'inin bölgeden karşılandığını da ifade etti.
Tandoğan ayrıca, 2024 yılında Almanya'ya 18 ton petek, Yemen ve Amerika'ya da hem petek hem de süzme bal ihraç edildiğini de ekledi.