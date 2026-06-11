Zorluğu kazancında saklı: Bursa'nın "Işık Hızı" enginar soyucusu! Günde 2 bin enginar soyup servet kazanıyor

Enginar başına 10 lira ücretle çalıştığını dile getiren Dinler, "Kolay olsa bu kadar iyi kazandırır mı? Herkes yapamaz. Ben ilk başladığımda çok hastanelik oldum. Bıçaklar inanılmaz keskin ve muhtemel bir kazada çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor" diye konuştu. Dinler, Hasanağa enginarını soymasının kolay olmasının da sayıda önemli olduğunu belirterek, "Kesildiği anda soyulursa daha kolay. Hasanağa enginarı üzerine Türkiye'de zaten enginar yoktur" dedi. Amcasının oğlu Yakup Dinler ise henüz başlayalı 2 yıl olduğunu ve günde ancak bin adedi bulabildiğini ifade ederek, dede mesleğini sürdürmek istediğini, kazancının iyi olduğunu söyledi. Bileği ağrıdığı için dinlenerek yaptığını dile getiren Yakup Dinler, ustalaştıkça günde 2 bin adedi bulabileceğini kaydetti.